Szemvizsgálatra várják a jelentkezést

Tolnanémediben látásvizsgálatra nyílik lehetőség, de ahhoz, hogy létrejöhessen az önkormányzat által szervezett kezdeményezés, legalább ötven lakos visszajelzését várják.

– Jellemzően kevés jövedelemmel rendelkezők élnek a faluban, és sajnos, ahhoz, hogy szemészetre, optikushoz menjenek, utazniuk is kell. Nekik szeretnénk kedvezni. Jelenleg a felmérés időszakában tartunk, szeretnénk tudni, hogy hány lakost érdekel ez a térítésmentes lehetőség. Szükséges egy bizonyos létszám ahhoz, hogy meg tudjunk tartani egy ilyen eseményt. Várhatóan egyébként összejön az ötven fő, hiszen egy-egy szemvizsgálat sok ezer forintba is kerülhet, ha azt optikus végzi – tájékoztatott Vigh László polgármester. A településen szemész szakorvos és látszerész végzi majd a látásvizsgálatot, amelyen azok vehetnek részt, akik tolnanémedi lakosok, és előzetesen regisztrálnak a később meghirdetett időpontra.

A szemvizsgálat helyszínéről még szintén nincsenek információk, de mint a polgármester elmondta, a település lakóit arról is időben értesítik. Sajnos az a tapasztalat, hogy Tolna megyében sokan idegenkednek ezektől a vizsgálatoktól, még akkor is, ha szükségszerű. Leginkább időhiányra hivatkoznak, de gyakran az is az okok között szerepel, hogy időszerű lehet a szemüveg vagy a kontaktlencse vásárlás.

Egy-egy szemüveg ára több tízezer forint, a kontaktlencse ugyan olcsóbb, de nem mindenki alkalmas a viselésére, és vannak akik idegenkednek a használatától.