Szenvedélyes papírhajtogató a hatéves Dusán

Papírhajtogatós művészetét mutatta be a Wunderland óvoda új üdvöskéje, a hatéves Novák Dusán a gyermekkönyvtárban. A csütörtöki Papírhajtogatós Klubban húszan vettek részt.

A könyvtár munkatársa, Kovácsné Szabó Lívia ismertette: Dusi autodidakta módon sajátította el a repülőhajtogatást, és elhatározta, megtanítja a többieknek is. A kisfiú édesanyja, a szekszárdi Falusi Dóra elmondta: Dusán a budapesti Városmajor Óvodába járt, az utóbbi évet pedig Francia- és Spanyolországban töltötték. A járvány miatt tértek haza külföldről, és mivel Budapesten komolyabb korlátozások voltak, a szabadabb Szekszárdra jöttek. A fiú bécsi iskolában fog tanulni, ezért szeptemberben a Wunderland óvodában kezd, hogy német nyelvtudását megalapozza.

Három hónapja falja a papírrepülős YouTube-videókat. Szülei megszabják, mit nézhet, de azt megengedték neki, hogy a hajtogatás világában elmerüljön. Gyorsan eltanulta, és szenvedélyesen űzi a repülőkészítést. Még a boltban is hajtogat a kis árcédulából. You­Tube-on azt is látta, hogy „mesterei” klubot tartanak. Ezen fölbuzdulva úgy döntött, ő is megszervezi sajátját. A könyvtárba amúgy is beiratkoztak, itt jött hát létre az első, Dusi-féle Papírhajtogatós Klub.

Novák Dusán azt mondta, tippelni sem tud, mennyi videót nézett meg, és számtalan fajta repülő meghajtogatására képes. Sokat kellett gyakorolnia.

A gyermekkönyvtár vezetője, Nemes Rita azt mondta: nagyon örülnek, hogy helyet biztosíthattak a klubnak. Hiszen egyszerűbb dolgokat is nehéz hajtogatni, Dusán viszont csupa klassz alkotást mutatott be.