Szeptemberi pontyok, nagy harcsák Szálkán

Szálka adottságai, tiszta levegője, erdői, horgászati lehetőséget is biztosító tavai miatt vonzó lehet mindazoknak, akik a szabadidejüket szeretnék gyönyörű környezetben eltöltetni egy-, vagy akár többnapos horgászattal, strandolással, vadászattal, kirándulással, vagy pihenéssel.

A Szálkai víztározó a szekszárdi dombvidék déli részén, Szálka és Mőcsény községek között elnyúló Lajvér patak völgyében elhelyezkedő 56,7 hektár nagyságú mesterséges, völgyzárógátas horgásztó. A vízterület halgazdálkodási jogának gyakorlója a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ).

– A tervszerű halgazdálkodás elsődleges célja a víztározó jellegének és adottságainak megfelelő ökoszisztémák részét képező halállomány megóvása, fenntartható hasznosítása, az állat- és növényvilág természetes sokféleségének a megőrzése és a lehetőségekhez képest a folyamatos megújításának a biztosítása – mondta lapunknak Szakács Szabolcs, a TOHOSZ ügyvezető elnöke. – Emellett és ezzel összhangban kiemelt elsődleges cél a jól szervezett és ellenőrzött horgászcélú hasznosítás, az eredményes gazdálkodás megteremtése, megőrzése és továbbfejlesztése.

Tekintettel arra, hogy a horgászaton kívül a természeti adottságok következtében idegenforgalmi vonzerővel is bír, a TOHOSZ fontos célja és munkamódszere a helyi önkormányzatokkal és az érdekelt turizmussal foglalkozó vállalkozásokkal, szervezetekkel való szoros együttműködés. Emellett kiemelt célkitűzés a horgászturizmus fejlesztését célzó és kiszolgáló halgazdálkodás, valamint más szabad­idős, rekreációs szolgáltatások lehetőségének bővítése is. A halgazdálkodási célok mellett a víztározó többcélú hasznosításának (például strandolás, úszás, csónakázás) igényére is szükséges figyelmet fordítani.

– A halgazdálkodás kiemelten fontos tényezője, hogy az őshonos halállomány megóvására különösen nagy hangsúlyt fektessünk – folytatta Szakács Szabolcs. Éves szinten a legnagyobb mennyiségben a víztározóba telepített halfaj – a kialakult magyarországi szokásoknak megfelelően – a ponty. Közel tízezer kilogrammot telepítünk ebből a halfajból évente. Ezt igyekszünk az év több hónapjára elosztani, hogy mindig legyen „friss” hal a vízben.

Emellett hosszú távra gondolva nagy mennyiségben, évente mintegy százezer darabot helyezünk ki előnevelt, öt-hat centiméteres méretű pontyot is, amelyek néhány év alatt ki tudják alakítani a megfelelő korcsoportokat a halállományban. Ez azért is szükséges, mivel a víztározón nincsenek megfelelő körülmények a ponty szaporodásához.

Törekedve a változatos halfauna fenntartására, aranykárászt, csukát, süllőt és beszerezhetőségtől függően keszegféléket is minden évben telepítünk a tóba. Az elmúlt néhány évben süllőfészkek kihelyezésével sikerült elősegítenünk a süllő természetes szaporodását, ami a telepítések mellett hatalmas segítséget nyújt a halállomány növekedésében.

Az ősz meghozza a halak étvágyát A sokévnyi okszerű halgazdálkodásnak köszönhetően a víztározó számos nagy testű halat rejt. Legjellemzőbb halfajok a ponty és az amur. Nagyszámú szürkeharcsa is található a víztározóban, amely halfajra az ősz folyamán bizakodva horgászhatunk. Néhány éve egy szerencsés és felkészült horgásznak sikerült egy közel száz kilogrammos példányt is horogra csalni. Az őszi időszak kezdete a szarvasbőgés mellett a nagy halak étvágyát is meghozza. A „nagyhalas” horgászatot kedvelők ebben az időszakban sokan látogatnak el ide.

Borítóképünk: Galla Levente szeptember 6-án fogta ezt a szép pontyot Szálkán