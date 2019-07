Táncba vitték a gyerekek a szülőket

A helyi Boróka Ének és Néptánc Egyesület új generációja nőhet fel azokból a fiatalokból, akik részt vettek a négynapos faddi tánctábori képzésen. Az egyesület nagy múltú, bár időnként súlyos működési nehézségekkel küzdött. De most érkezik az utánpótlás.

Első alkalommal rendeztek néptánctábort Faddon, melynek a művelődési ház adott otthont. A táborvezető pedagógus, Bogdán György kitűnő munkát végzett. Bizonyította ezt a záró rendezvény csütörtökön. A bemutató végén a szülőket, rokonokat is táncba vitték a gyerekek.

Bogdán György elmondta, hogy sokat tanultak, sokat fejlődtek a résztvevők. Szám szerint huszonkilencen jelentkeztek, a kis­iskolástól a középiskolásig. Jó lenne, ha sokan együtt maradnának, hosszú távon, és bizonyíthatnák a felkészültségüket, akár minősítő versenyeken is.

A nyári néptáncoktatást szeretnék hagyománnyá tenni a községben. A jövőben a közösségi rendezvények közreműködőiként is számíthatnak rájuk. A most tanultakat például bemutatják majd a szeptember 21-i faddi szüreti fesztiválon is.