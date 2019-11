Új csemetékkel gyarapodtak

Immár több száz életfa kapaszkodik a talajba és tör az ég felé Bonyhádon, emlékeztetve az utóbbi évek gyermekáldására. A kedvező folyamat hétfőn újabb állomásához érkezett. Ez alkalommal hat facsemetét ültettek el a kisbabát magukénak tudható szülők a Termálfürdő előtti zöld területen.

– Az Életfa program két szempontból is örömteli: egyrészt jelképezi, hogy a családoknak köszönhetően gyarapodik Bonyhád lakossága, másrészt a környezetünk is tovább szépül a telepítésekkel – adott összegezést Filóné Ferencz Ibolya polgármester, aki ugyancsak részt vett az örömteli eseményen. Egyúttal arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén nyolcvankét facsemetét ültetnek el a családokkal közösen. Hét már szeptembertől a Perczel kert ékessége, most hétfőn újabb hat telepítése történt meg, a folytatásról pedig minden érintettel időben egyeztetnek. A polgármester végezetül jó erőt, egészséget és sok boldogságot kívánt valamennyi családnak. Ahogy pedig a kis facsemeték nőnek egészségben, úgy a helyi kisbabák is egyre nagyobbak lesznek.