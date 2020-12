Kampány indult a sertéshús fogyasztásának népszerűsítésére

Kampányt indított a minőségi sertéshús fogyasztásának népszerűsítésére az ünnepek közeledtével az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC), valamint a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT).

Feldman Zsolt, az agrártárca államtitkára az MTI-hez pénteken eljuttatott közös közleményben kiemelte, hogy a hetedik éve zajló kampány időszaka alatt 7-8 kilogrammal nőtt Magyarországon az egy főre jutó sertéshús fogyasztás. A sertéságazat jelenleg is különleges kihívásokkal szembesül, de a magyarországi állatjóléti viszonyok kiemelkedően magasak európai szinten is. A költségvetési támogatásoknak köszönhetően a jövőkép mindenképpen pozitív, hiszen a nagy beruházási pályázatokon a sertéstartók több tízmilliárd forintnyi beruházási igénnyel jelentkeztek. Ez is azt mutatja, hogy van igény a fejlesztésre azért, hogy még jobb körülmények között, még fejlettebb technológiával még több jó minőségű, biztonságos magyar sertéshús kerüljön a hazai fogyasztók asztalára és az exportpiacokra is – tette hozzá.

Giczi Gergely, az AMC ügyvezető-helyettese elmondta: a kampány legfőbb célja továbbra is a kiváló minőségű sertéshús és készítményeinek fogyasztásösztönzése, továbbá az ágazat gazdasági helyzetének javítása. A kampány nyomtatott és online felületeken fut, emellett rádióban és közterületeken is megjelennek hirdetések.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy jelenleg rendkívül nehéz helyzetben van a magyar sertéshús ágazat: a koronavírus és az afrikai sertéspestis (asp) is nehezíti a sertéstenyésztők és -feldolgozók életét.

Az asp ugyan az emberre nem veszélyes, németországi megjelenésének hatására azonban jelentősen esett az élősertés ára Európában, így Magyarországon is. Ezért arra kéri a fogyasztókat, hogy segítsék az ágazatot azzal, hogy magyar hústerméket vásárolnak. A jelenlegi szabályozás szerint a termékeken már köteles a kereskedő feltüntetni a hús eredetét kiírva vagy zászlóval, így a vásárlók könnyen meg tudják állapítani, honnan származik az általuk választott tőkehús.

A kampányról bővebb információ a https://www.amc.hu/serteskampany/ honlapon érhető el.

Borítókép: illusztráció