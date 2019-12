Napi 50 ezer utasra számít a Budapest Airport karácsonykor

Emiatt hosszabb lehet a várakozási idő.

A megszokottnál nagyobb forgalommal, átlagosan napi 50 ezer utassal számol a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője a karácsonyi időszakban, ezért hosszabb várakozási időre kell számítani az utasfelvételnél és az utasbiztonsági ellenőrzésnél.

A Budapest Airport közleményében azt írta, a napi csúcsidőszak reggel 6 és 7, illetve 11 és 13 óra között zajlik, ebben az időszakban különösen sokan utaznak hétfőn és pénteken, illetve hagyományosan a december 23., 27., 28. és 30. a legforgalmasabb nap.

A statisztikák szerint a legtöbben az Egyesült Királyságból érkeznek Budapestre, de az új tengerentúli járatok miatt a korábbinál többen látogatnak Magyarországra az Egyesült Államokból és Ázsiából is. Ugyanez visszafelé is igaz, a magyarok körében egyre népszerűbb célpont valamelyik ázsiai ország, illetve sokan utaznak ilyenkor Európa mediterrán térségébe is.

Ezekben az időszakokban a nagyobb forgalom miatt hosszabb várakozásra kell számítani az utasfelvételi pultoknál, illetve az utasbiztonsági ellenőrzésénél.

A repülőtér üzemeltetője felhívta a figyelmet, hogy tiltott tárgynak minősül minden gyúlékony anyag: csillagszórót és tűzijátékot sem a feladott, sem a kézipoggyászban nem lehet szállítani, sőt a folyadéknak számító kocsonya sem utazhat a kézipoggyászban.