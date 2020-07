A forgalom olyan, mintha mi sem történt volna

Mintha mi sem történt volna. Ezt mondták a veszélyhelyzet után azok a szállás­adók, akiknél arról érdeklődtünk, milyen a forgalom.

Hál’ Istennek, visszatért az élet a veszélyhelyzet előtti kerékvágásba, tudtuk meg Mészáros Zsanettől, a szekszárdi Hotel Merops Mészáros igazgatójától. Elmondta, hogy a szállodát június 15-én, az éttermet július 6-án nyitották újra. A nemrégiben megrendezett VinAgora nemzetközi borverseny miatt pedig szép számmal érkeztek a vendégek, de jönnek a borturisták is. Visszatértek az étterembe a törzsvendégek, a vendéglő augusztus közepéig ideiglenes étlappal működik, akkortól viszont új ízekkel várja a betérőket. Mészáros Zsanett beszámolója szerint a kényszerű bezárkózás időszaka sem telt történések nélkül, hiszen felújították a konyhát és a szálloda egyes részeit is korszerűsítették. A járvány időszakával kapcsolatban azt is elmondta, a három hónap kiesés senkinek, így nekik sem öröm, az viszont igen, hogy a foglalásokat nem lemondták, hanem áttetették későbbi időpontra, és sorra fogadják ezeket a vendégeket.

Keszthelyi Szabolcs, a szekszárdi Szász Étterem vezetője, a Belvárosi Vendégház ügyvezetője elmondta, éttermükbe, valamint kávézójukba és a vendégházukba is visszatért az élet. Mintha nem is lett volna járvány. Csakhogy volt, és a hogyan tovább is bizonytalan. Az ügyvezető úgy látja, és nem csak saját magukra vonatkoztatva, hogy még egy ilyen mérvű megállás térdre kényszerítené a gazdaság szereplőit. Jelenleg a catering, azaz a rendezvények étel- és italbiztosítása az, ami nem megy, nincsenek sem céges partnertalálkozók, sem nagyobb családi rendezvények. Keszthelyi Szabolcs, a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület vezetőjeként – más éttermek tulajdonosainak tapasztalataira is támaszkodva – azt mondta, most a forgalmat illetően senki sem panaszkodhat. Míg június közepén kérdés volt, hogy visszatér-e a bizalom, most már a rájuk nézve kedvező választ is tudják. És szerencsére meglepően sok a turista is.

Szálkán a szezon milyensége most nem a járványveszélytől, hanem az időjárás milyenségétől függ Pálfi János polgármester szerint. Pontos számokat nem tudott mondani, de úgy látja, ezen a nyáron valamivel kevesebb a vendég a festői szépségű faluban, mint tavaly.