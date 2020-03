A speciális maszkokat nehéz beszerezni

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Alig lehet kapni az iparban szükséges FFP2-es és FFP3-as maszkokat, tudtuk meg egy Tolna megyei gyártó cég munkatársától. A festőüzemekben és olyan gyárakban, ahol porral, vegyszerekkel dolgoznak használatosak ezek a felszerelések, de esetenként az egészségügy is használja. A férfi elmondta, ők naponta négyet használnak el ezekből a maszkokból, és ahhoz, hogy gyártani tudjanak, lényegében elengedhetetlenek. Most nagy nehezen sikerült húsz darabot megvásárolniuk. Azt is elmondta, körbenéztek a piacon, és még a negyvenhatezer forintos maszkokból is kifogytak a kereskedők.

Vászon és pamutmaszkokat úgy ahogy be lehet szerezni, bár ebből is nincs az a mennyiség, amely most el nem fogyna. A Horfer Serleg Kft-től például tízezrével rendelik ezeket. A cégvezető, Horváth Ferenc elmondta, az általuk egyébként gyártott sportruházatra jelenleg nincs igazán szükség, maszkra viszont igen, így erre álltak át, és nem győzik a munkát. Azt is kifejtette, ők nem emelnek árat, és azt gondolja, normális üzletember nem is tesz ilyet.

Borítóképünk illusztráció