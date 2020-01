Bőven van kukorica, búza a raktárakban

Egyelőre nem mozdul felfelé a terménypiac, pedig a megye tárolóiban, raktáraiban még van búza, árpa, kukorica bőven, melyek értékesítésre várnak. Sokan bíznak abban, hogy legkésőbb január végén, február elején beindul a kereskedés. A jelenlegi helyzeten ront, hogy a Duna vízállása nagyon alacsony.

Búzából, kukoricából, repcéből jó termés volt tavaly, a gazdálkodók egy része betakarításkor úgy gondolta, jobban jár, ha betárolja a terményét és majd január környékén próbálja meg értékesíteni. Egyelőre azonban a felvásárlási árak nem felfelé, hanem lefelé araszolnak.

Kriseser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, a kukorica ára – jelenleg negyvenegyezer forint a tőzsdén, tonnánként – nem is nagyon fog változni, mert a hazai kereskedők nem adnak érte többet. Noha ennek a terménynek a párizsi tőzsdei ára ötvenhétezer forint, tonnánként, a búzáé pedig 65 ezer. A malmi minőségű búzáért itthon ötvenkét-ötvenháromezret, a takarmányminőségűért negyvennyolcezret kínálnak jelenleg.

Krieser János elmondta, tavaly január vége felé indult be az élet a terménypiacon és akkor pár napig komoly kereslet volt. Figyelni kell tehát folyamatosan a kereskedést. Az időpontot befolyásolja, hogy az orosz vagy az ukrán exporttal, illetve az uniós készletekkel hogyan állnak. Összességében megéri betárolni, mondta a kft. vezetője. Tavaly januárban adta el az árpát, mintegy hétszáz tonnát. Erre a terményre előszerződésként harminckilenezer forintot kínáltak, betakarításkor negyvenötezret, tavaly januárban pedig hatvanezret, tonnánként. Érdemes várni, tette hozzá.

Damm János nevét jól ismerik a megyében a gazdák, több nagyobb feldolgozónak vállal felvásárlást. Mint mondta, a kukorica ára nem valószínű, hogy meglódul a közeljövőben, de a búza ára még emelkedhet. Jelenleg a repce a legkelendőbb, százharmincezer forintot is fizetnek tonnájáért. Nagyon sok ukrán termény érkezett az uniós piacra, ez is az oka annak, hogy egyelőre várnak a hazai értékesítéssel. A másik gond, hogy a Duna vízállása alacsony, így hajón csak mérsékelten lehet szállítani. Például egy ezerkétszáz tonnás hajóra csak hétszáz tonna rakományt tudnak tenni az alacsony víz miatt. Ez pedig nem kifizetődő.

Csike György Tamásiban agrárgazdálkodó, a megyei gazdakörök elnöke elmondta, nekik kukoricából van a raktáraikban, úgynevezett waxy (élelmiszer-alapanyagú) minőségű, melyből olajat, csírát, lisztet készítenek. Most folynak a tárgyalások a felvásárlóval, 44 ezret kínálnak tonnájáért. A búzát még ősszel eladták, az is javító minőségű volt, így 58 ezer forintot kaptak érte, a napraforgóra pedig még vetés előtt leszerződtek, annak az árával is meg voltak elégedve.

Czégény László, a faddi Dunagró Szövetkezet elnöke elmondta, ők nem tároltak be semmilyen terményt, még betakarítás után mindent eladtak. Tavaly tavasszal kötötték le a kukoricájukat, 44 ezer forinttal, tonnánként, a búzáért pedig 51 ezret kaptak. Így tárolási költségük sincs. Szerencsés helyzetben vannak, mert évek óta ugyanaz a felvásárlójuk, a bogyiszlói kikötőbe kellett leszállítaniuk a terményt és hajón vitték a feldolgozóba.