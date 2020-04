Elkezdődött a fagykárok bejelentése

Az elmúlt időszakban az ország jelentős részén, így megyénkben is, a hőmérséklet mínusz négy fok alá süllyedt és sok helyen jelentős károkat okozott az ültetvényekben. Az agrártárca arra hívja fel a gazdálkodók figyelmét, hogy a tavaszi fagy jól beazonosítható, pontszerű káresemény, amely egy adott naphoz kötődik, és ettől a naptól számítódik a 15 nap a kár bejelentésére.

Felhívják a gazdálkodók figyelmét, hogy aki fagykárt észlelt az ültetvényein, jelentkezzen a falugazdásznál a kárbejelentések megtétele miatt. A hideg azonban még ezután is okozhat kellemetlenséget. Amennyiben a tavaszi fagykár az április elseje utáni időszakban is bekövetkezik, a kárbejelentés az egységes kérelem beadási ideje alatt is megtehető. Az egységes támogatási kérelmeket április 6-tól június közepéig lehet beadni elektronikus úton vagy falugazdász segítségével.