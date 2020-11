Jövőre több üzletben fizethetünk kártyával

Januártól lényegesen több üzletben, vállalkozásnál lehet majd készpénzmentes módon fizetni. Mindazon vállalkozásoknál ugyanis, melyeknél a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bekötött online pénztárgép van, kötelező lesz ezt a lehetőséget a vásárlóknak biztosítani. A modernizálódás már csak a járványhelyzet miatt is időszerű.

Öt év is eltelt azóta, hogy egy isten háta mögötti zöldségesbolt éltes eladónőjétől halloweeni tököt vásároltam, pár száz forintért. Örömmel tapasztaltam, hogy ezt is fizethettem bankkártyával. Ezzel szemben egy megyeszékhelyi számítástechnikai kereskedésben még idén sem boldogultam papírpénz nélkül, ami szerintem túllép az abszurditás határán. Megkérdeztem az üzletvezetőt, hogy mi a tervük.

– Egyre nagyobb az igény az elektronikus fizetésre, pláne a járványhelyzetben – közölte. – Az utóbbi időben viszont építkeztünk, bővültünk; kevés volt a boltterület, és kellett egy külön raktár. Ezt fontosabbnak ítélte meg a cég, mint a kártyaelfogadás lehetőségét. Eddig a bankok sem támasztottak kedvező kondíciókat: most már lementek egy százalék alá kártyaelfogadási jutalékban, így mindenképpen bevállalható. Nekünk is jó, ha kevesebb a készpénz, mert kevesebb a teendőnk, a tévesztés, sőt kevesebbet kell kezet mosnunk. Jövőre, ha nem lenne kötelező, akkor is meglépnénk az elektronikus mód bevezetését.

Egy hangszerbolt eladója szerint nincs tervben POS (Point of Sale, Értékesítési Pont)-terminál beszerzése. Egy kocsma pultosnőjénél is érdeklődtem a közelmúltban. Ő azt mondta, azért nem lehet nála bankkártyát használni, mert nincs akkora forgalma, hogy a rendszer megérje a vendéglátóhelynek.

A Bankkartya.hu weblap két évvel ezelőtt összehasonlította a négy legnagyobb terminálszolgáltatót. Az összehasonlítási szempontokat a következők jelentették: a POS-terminál telepítésének költsége, havi bérleti, üzemeltetési és kommunikációs díja, a kártyaelfogadási tranzakció fix díja, a kártyaelfogadási tranzakció jutalékának átlagos mértéke és hogy van-e lehetőség a kereskedő számára bevételt eredményező növelt értékű szolgáltatásra. A cikk arra jutott: az egyik üzemeltetőnél ötéves távon még nyereséget is hoz a terminál.

Van ajánlat, amely keretében a terminál telepítése, a hálózatkialakítás, az üzemeltetés, a karbantartás és a hibaelhárítás is ingyenes, mindössze a bérleti díjjal és a kártyaelfogadási jutalékkal kell számolni. E példában a bérleti díj az éves árbevételtől függően pár ezer forintra rúghat havonta. A kártyával történt fizetés után járó kártyaelfogadási jutalék is függ a bevétel nagyságrendjétől. Több szolgáltató is rendelkezésre áll, az adott vállalkozás számára legkedvezőbb konstrukcióhoz érdemes megismerni feltételeiket. Kedvezmény, akár állami támogatás is benne lehet a pakliban.

Mi több: egy bankkártyák kiadásával foglalkozó pénzügyi vállalat és egy vezeték nélküli távközlésben utazó kft. bejelentette: mostantól okostelefonnal is elfogadható a kártya. És az új módszer nem kerül többe, mint a hagyományos POS-terminál használata.

Az említetteken túl miért lehet előnyös a vállalkozónak, ha bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít? A lakosok már közel fele nem hordoz számottevő mennyiségű készpénzt magával, ennélfogva vonzóbb egy elektronikus fizetést is lehetővé tévő üzlet. A bankkártyával vásárlók ráadásul hajlamosabbak többet költeni.