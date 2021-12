A napfény nélkülözhetetlen a növények életműködéséhez. Az embereknek nem is kell napfény? De igen. Kell. A napfény szerepéről a szezonális depresszió elleni küzdelemben több tanulmány is készült már. A napfény szó szerint feltölt bennünket, és érezhetően jó hatása lesz a szezonális depressziós tüneteinkre. A nap azonban nem mindig süt. Időnként felhők takarják el életünk egét. A modern tudomány ilyenkor siet a segítségünkre a

fényterápiás eszközeivel. Ma már az infraszaunában is beállíthatjuk a nekünk tetsző világítást. És ha nincs otthon fényterápia, akkor eláraszthatjuk lámpafénnyel is a lakásunkat, hogy elűzzük a kinti szürkeséget. A szezonális depresszió változó intenzitással érhet el bennünket, és az is lehet, hogy nem okoz gondot nekünk. Ha azonban a negatív hatása kihat az életünkre, mert nehezen alszunk el, és még nehezebben ébredünk, a munkánk meg érdektelenné válik, vagy mély szomorúság lesz úrrá rajtunk, akkor érdemes segítséget kérnünk. A segítség közelebb van, mint gondolnánk. A videopszichologus.hu weboldalon szakemberek segíthetnek túljutni a nehéz napokon, különösen akkor, ha már évek óta visszatérő problémát okoz a szezonális depressziónk.