Vegyes állapotú 1 órája

Virágzik a repce, már gyűjtenek a méhek is

Virágzik a repce, pontosabban vannak táblák, melyek teljes virágzásban vannak, és olyanok is, melyek még csak bimbós állapotúak. Ez attól függ, hogy a termelő mikor vetett, és mennyi csapadékot kapott az adott terület. A méhészek is vegyes eredményekről számoltak be.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Szekszárd körzetében – a több téli esőnek köszönhetően – szépek a repcetáblák a méhészek legnagyobb örömére Forrás: MW

Az időjárásnak „köszönhetően” idén a növények életében közel egy hónappal korábban történik minden. Az orgona május elején, anyák napján szokott virágozni, most már április első napjaiban kinyíltak a virágai. A zöldségpalántákat is korábban ki lehet ültetni az idei évben. Vegyes a virágzó repce állapota A repce állomány állapota vegyes, a vármegye nyugati felében, Dombóvár, Tamási és Szekszárd körzetében dús a repce, míg Paks környékén silányabb. A méhészek is készülődnek a repceméz gyűjtésére. Tavaly a nagy aszály miatt rendkívül gyengére sikerült a repcetermés, idén valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet állítani, hogy mindenhol ideális, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök. A héten a vármegye több körzetében is felmérték munkatársaival az ősszel elvetett növények fejlettségét. A tapasztalataik vegyesek. Tamási és Dombóvár környékén, ahol a leginkább csapadékos volt az időjárás, szép, fejlett, dús az állomány. Ahol több eső hullott ősszel, ott jobb a repce Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is elmondta, a repce az ő környékükön nagyon gyenge, foltokban hiányos. Vetéskor kevés csapadékot kaptak, és ezt megsínylette a növény. Tavasszal 120 hektárt ki is kellett szántani, így maradt 180 hektárjuk, de az előző évben 450 hektáron vetettek belőle. Legalább 50 milliméternyi eső hiányzik a földekből. A repce ugyanis a hűvösebb, nedves, párás időt szereti, nem véletlen, hogy Zala vármegyében többen termesztik, mint Tolnában. Kényes növény, sok figyelmet, hozzáértést igényel a termesztése. Idén 10 nappal van előrébb a repce az átlaghoz képest. Ahol több eső hullott ősszel, ott jobbnak tűnik a repce állapota, hiszen ennek a növénynek a gyökere lemegy 140 centire is a talajban, így ott még bőven tud nedvességet találni. Idén rendkívül nagy az aszály A talaj felső rétege száraz, mondta dr. Gabi Géza. Az első három hónapban mindössze 60 milliméternyi eső hullott, és a napi átlaghőmérséklet is szokatlanul magas volt márciusban, plusz 11 fok, noha az átlag 6 fok körül lenne. Rendkívül nagy az aszály, mondta a szakember. Nem véletlen tehát, hogy évről évre egyre kevesebben foglalkoznak repcetermesztéssel a tolnai gazdálkodók közül, mert az elmúlt három évben csalódást okozott. Az időjárás nem kedvezett neki, az aszályt nehezen tűri, sokan a gazdák közül a napraforgóra tértek át, ha olajos magvat szerettek volna termelni a területükön. Ennek nem örülnek a méhészek, hiszen ha repcemézet szeretnének gyűjteni, akkor gyakran utaztatniuk kell a méheiket, ami plusz költséget és több időt igényel.+ A repce mellé kitelepültek a méhészek Nagyernyei Attila szedresi méhész elmondta, a méhészek szerint a méhcsaládok fejlettségével nincs gond. Valószínáleg a nagy tehet róla, hogy a méhek nem egyenletesen hordják a nektárt a különböző repceföldekről. A méhészek közül volt, aki arról számolt be, hogy naponta kaptáranként a 2-3 kilót is hordják a szorgos kis rovarok. De van, ahol az egy kilónak is örülnek. Ennek az lehet az oka, hogy a repce a 22-25 fok közötti hőmérsékleten mézel leginkább, az elmúlt napokban pedig ennél jóval melegebb volt. Nagyernyei Attila elmondta, vannak olyan repcetáblák, például a Szekszárdtól délre fekvő virágzó területek, ahová már kitelepültek a méhészek, és a gyűjtést megkezdték a méhek. Ami pedig az akácfákat illeti – a következő mézgyűjtési szezon az akácot érinti majd április végétől –, sajnos egyre több területen látszik a fagy nyoma, például az Alföldön. A fagy sávokban okozott kárt, és ez látszik a gyümölcsfákon is.

Ezek is érdekelhetik