Néhány napja írtunk arról, hogy hűlt helye a virágoknak, amiket a Kölcsey utca környékére helyeztek ki a Zöld Város Program részeként. Most újabb fotót kaptunk, amin az látszik, hasonló lopás történt a Wosinsky Mór Múzeum előtt is. Ezúttal négy boróka tűnt el.

Ezúttal a múzeum előtti virágágyásból tűnt el négy boróka (Beküldött kép)

Az esetek kapcsán Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt kérte a városi rendőrkapitányság vezetőjétől, hogy kollégáikkal fordítsanak kiemelt figyelmet a szabadtéri kertekre, és ugyanezt kapták utasításba az önkormányzatnak dolgozó közterületfelügyelők is.

A rendőrséget is megkerestük az ügyben. Ők azt válaszolták, érkezett hozzájuk a lopások miatt bejelentése, ezért elindult egy szabálysértési eljárás is. Amint Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője portálunkkal közölte: „A lopásokat követően a Szekszárdi Rendőrkapitányság egyenruhásai, a város közterületfelügyelői és a polgárőrség munkatársai is rendszeresen – visszatérően – járőröznek a fenti területen annak érdekében, hogy a további lopások megelőzhetőek legyenek.“

A lopások azért is különösen problémásak, mert a Zöld Város Program jelenleg még elszámolási szakaszban van, így egy esetleges ellenőrzéskor a revizorok joggal tehetik fel a kérdést, hogy hol vannak a projektben szereplő növények. A program során egyébként 137 lombhullató facsemete, 9049 darab cserje, 4845 tő évelő növény és több mint 500 örökzöld csemete került ki Szekszárd központjába.