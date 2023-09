Negyven éve volt az első tanévnyitó a Szekszárdi Baka István Általános Iskolában, akkori nevén ötös iskolában, a hetet pedig ennek a jubileumnak szentelték. A programsorozat egyik legkiemelkedőbb mozzanata csütörtökön volt, amikor iskolatörténeti falat avattak.

A szőlőfürtöt mintázó alkotáson Rács Róbert keramikus jóvoltából egy-egy szőlőszemen olvasható azon diákok neve, akik az iskola alapítványa által húsz éve létrehozott díjak valamelyikét kiérdemelték az évek során. Az átadót gálaműsor követte, amelyre meghívást kaptak az egykori kollégák, a nyugdíjas pedagógusok is. A megjelenteket Pál Tibor igazgató mellett Gyurkovics János alpolgármester és Gerzsei Péter tankerület-vezető köszöntötte.

De az egész hét bővelkedett a múltidéző, rendhagyó programokban. Hétfőn az alsó tagozatosok flashmobját a felsősök képvadászata követte, természetesen mindkét esetben a negyvenes szám bűvöletében. Mi több, a tanórák is csupán negyven percesek voltak aznap. A kedd a retró jegyében telt, bár a telefonhasználat kivételesen mégis megengedett volt a gyerekeknek.

Jó oka volt a tanároknak erre az engedékenységre, ugyanis bőven volt mit fotózni az iskola falain kívül és belül is. Szülői segítséggel a nyolcvanas években népszerű autók sorakoztak fel az udvaron. Volt például Trabant, Zsiguli és Dacia, de a hazai utakon ritkaságnak számító Cadillac is, illetve egy 1938-as Adler. Az egyik tanterem pedig múzeummá vált erre a hétre, és többek között az első számítógépek egyikét, telefonközpontot, rádiót, walkment, triciklit és még egy lábbal hajtós Moszkvicsot is kiállítottak ott.