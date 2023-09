60 ÉVE elrettentő példaként írta meg a Tolna Megyei Népújság, 1963. szeptember 19-i száma, hogy fertőző szemétdomb csúfítja el Szekszárd egyik legszebb városnegyedének képét. „A Toldi és a Hunyadi utca sarkánál, az AKÖV Toldi utca felőli nyílt udvarán éktelenkedik a mocskos szeméthalom, amely elkerülte eddig a közegészségügyi hatóságok figyelmét, de magára vonja a városba érkezők, sőt a gemenci erdő felől visszatérő külföldi vendégek tekintetét is. A légy- és bacillusfészek kifogyhatatlan volt egész nyáron, pedig akad az udvaron elég jármű, hogy elszállítsák. A szemét már túlterjed a néhány szál szögesdrótból eszkábált drótkerítésen is. Méghozzá újabban odahordják a mellette pár lépésnyire emelkedő bérház lakásainak ablakai alá, s az üzemi konyháról kivitt mosogatólével öntözik, ezzel is ápolva a kórokozókat. A párolgó miazmás illat behatol a lakásokba, nem kis bosszúságára az érdekelt családoknak.”

60 ÉVE tragikus végű közlekedési balesetről adott hírt a Tolna Megyei Népújság 1963. szeptember 19-i száma. „B. L. nagykónyi lakos szeptember 17-én délelőtt 11 órától délután fél négyig ivott, saját bevallása szerint 10 pohár sört fogyasztott. Ezután motorra ült. A Vasút utcában a vele egyirányúan gyalog haladó O. E. 10 esztendős kislányt elütötte. Ahelyett azonban, hogy a szerencsétlenül járt kislány segítségére sietett volna, B. L. újabb gázt adott a motornak és Tamási irányában elhajtott. Kerülő úton hazament, a meleg idő ellenére átöltözött, s a család tudta nélkül Érvényben lévő rokonaihoz ment, hogy a rendőrség ne találja meg. A nyomozás azonban nyolc óra alatt eredményre vezetett, s a rendőrség őrizetbe vette a jogosítvánnyal nem rendelkező, ittas, áldozatát cserbenhagyó motorost.

A cserbenhagyott O. E.-t a pincehelyi kórházba akarták szállítani, de útközben – Tamásinál – meghalt.”

60 ÉVE megkezdődött a Kapos völgyében a víz lecsapolása az elöntött területekről – számolt be a kellemetlen mellékhatás mellett végzett munkáról a Tolna Megyei Népújság 1963. szeptember 24-i száma. „A víz azonban nagyon lassan folyik vissza a mederbe, így sok száz holdnyi terület áll még mindig víz alatt. Dombóvár és Duzs közt 190 hold kender, 100 hold cukorrépa és 350 hold rét úszik még mindig vízben. Legtöbb terület Kurd térségében áll víz alatt. Az elöntés következményeként egyre több helyen nehezíti a munkát a kellemetlen bűz: a víz alá került, és rothadó növények néhol kibírhatatlan szagot árasztanak. Dombóvár környékén – amint a járási tanácsnál közölték – egy vasutasbrigád kénytelen volt beszüntetni a munkát a bűz miatt.”

