A megye két borvidékén immár hosszú évek óta hagyomány, hogy Márton napjára készülnek el az új borok. A finom libasült mellé a friss rozék és fehérborok dukálnak. Ezen a napon ünnepelnek tehát a borászok.

Bősz Adrián borász – aki egyben a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke is – elmondta, kevesebb szőlő termett az idén, de a bor minősége kiváló lett. Az előttünk álló hétvégén több pincészetnél is várják a vendégeket az újborokkal, libasültekkel. Dr. Bodri István borász, a szekszárdi hegyközség elnöke is hasonlóan vélekedett. Náluk már elkészült az újborok közül a sauvignon blanc, a Rozi rozé és a Gúnár portuguese. Készülnek a Márton-napi ünnepre.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend nagymestere is megerősítette, hogy nagyszerű évjárat lesz az idei borból. Szép hosszú volt az ősz, és ahol sikerült a szőlőt megóvni a lisztharmattól, ott kiválóak lesznek a borok is. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a savak nagyon magasak, vörösboroknál 9-es savakat is mértek. Van tehát tennivaló, savtompítás, stabilitás és derítés a feladat. Magasak az alkoholfokok is, 13-as, sőt 15-ös alkoholfokot is lehet mérni.

Bár ünnepre készülnek a borászok, ilyenkor nem igazán illik panaszkodni, de sajnos a következő év – amikor el kellene adni ezeket a kiváló borokat – nagyon sok akadályt gördít eléjük, mondta Módos Ernő. A bor értékesítése eddig is visszaesett, mert kevesebb pénzük van erre az embereknek, ezt a helyzetet nehezíti meg a januártól életbelépő kötelező visszaváltási rendszer. Képtelenség elfogadni az elvárásokat. Ha ez megvalósul, sokan hagyják majd abba a borászkodást.

Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja, a Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa borászati küldöttje is azt mondta, szépek a borok, bár ők nem kapkodnak az új nedűk piacra dobásával, megvárják míg érett borok lesznek belőlük, és ez a rozékra is vonatkozik.

Az ügyvezető igazgató elmondta, az igazi gond az lesz, hogyan adják majd el ezeket. Őket is sokat foglalkoztatja a januártól életbe lépő rendelkezés. Úgy kalkulálnak – bár hivatalosan ez még nem elfogadott – hogy először a Nébih laboreredményét kell megvárni, melyen már a kibővített analízis szerepel – tápértékekkel – majd ezt követően a címkét a 12 palackkal el kell küldeni a MOHU-hoz (hulladékgazdálkodási zrt.), ott azt regisztrálják – erre van nekik 45 napjuk –, és csak ezt követően lehet a jóváhagyott címkéket legyártatni.

Ez az eljárás – ha így marad – nem csak hosszú lesz, hiszen hónapok telnek el, mire a bor piacra kerülhet, de költséges is. Jelenlegi számításaik szerint palackonként ez 150 forint plusz költséget jelentene. A bor iránti kereslet amúgy is visszaesett, ha az árat még megemelik a termelők 150 forinttal úgy, hogy abból egyetlen forint sem az övék, akkor kérdés, mekkora forgalomra számíthatnak.

– Megértjük, hogy a környezetet védeni kell, mondta Schmidt Győző, minden borász törekszik is erre, de azt nem értjük, hogy a borosüvegeket és pezsgősüvegeket miért nem lehet a már elfogadott módszerrel visszaváltani.

Rengeteg adminisztráció és plusz kiadás terheli majd a borászokat januártól, ha maradna a jelenlegi elképezés.

A borlabor felújítás miatt hetekre bezár

A napokban levelet kaptak a borászok a Néhib borászati laborból, hogy Budapesten, a labor telephelyén a stabil munkavégzés biztosítása érdekében, elkerülhetetlenné vált az ivóvíz- és tűzivíz-hálózat felújítása. A rekonstrukció a Higany utca 2. szám alatti épületet is érinti, mely során laboratóriumi munkavégzés nem lehetséges, így a mintaátvétel is szünetel.

A munkavégzés várható időtartama: 2023.12.08. – 2024.01.02. A minták átvételét december 8-ig biztosítani tudják, de csak a november 24-ig beérkezett minták vizsgálatát tudják az idén elvégezni.

Módos Ernő és több más borász szerint ez több mint bosszantó, hiszen az újborok derítése, stabilitása nem biztos, hogy befejeződik november 24-ig, és így karácsony előtt nem tudnak a pincészetek szállítani a megrendelőiknek, mert nem kapnak a labortól forgalomba hozatali engedélyt. Megoldás lehetne, ha erre az időre, átmenetileg a pécsi vagy a kecskeméti kutatóintézet laboratóriumát bíznák meg a vizsgálattal, mondta Módos Ernő.