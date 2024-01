Az országszerte ismert és közkedvelt pék, Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy szinte mindenki emlegeti: Szabi pék volt pénteken a bogyiszlói művelődési ház vendége.

Fotó: Facebook/Szabi, a pék

Ferenczi Ágnes, a Hóci parti termelői piac szervezője hívta meg őt a településre, hogy osszon meg néhány fogást a kenyérsütés iránt érdeklődőkkel. Szabi nem először járt a faluban, ugyanis a standja állandó árusító hely a termelői piacon, és többször ő is tiszteletét tette már a Holt-Duna parti eseményen.

Otthon is lehet mutatós kenyeret sütni

Elmondta, hogy előadásában kenyérsütési praktikákat ismertetett. Mire elkezdődött a program, már beizzították a sütőket, és egy fateknőt is odakészítettek, Szabi ugyanis dagasztott és kenyeret is sütött a helyszínen. Vágási, dekorálási technikákat mutatott be, bizonyítva, hogy otthoni körülmények között is lehet nem csak finom, hanem igazán mutatós kenyereket sütni. Az érdeklődők egy kis kovászt is hazavihettek, megalapozva ezzel a saját házi készítésű kovászos kenyerük sütését.

Útravalóul azt hangsúlyozta számukra Szabi pék, hogy kezeljék a kovászt élőlényként, akit gondozni kell. Ha nem kap rendszeresen enni, nem fejlődik, ha fázik, inkább meg sem moccan.

Szentendrei péksége, a Panificio il Basilico – amelyet azóta újabbak követtek – többek között a kovászos kenyereivel szerezett ismertséget, és a bogyiszlói Hóci parti piacokon is ez az egyik kedvenc, amit a vásárlók keresnek. Ínyenc pizzáit – ami szintén nagyon kedvelt – az előadás előtt is el lehetett érni, csapata ugyanis már órákkal korábban várta az érdeklődőket a helyben sütött finomságokkal.

Hozzátette, hogy sokféle igénnyel találkoznak, de a kedvelt és keresett termékek közé tartoznak a bagettek és a ciabatták is, valamint a fahéjas csiga és a kolbászos perec is. Szabi elmondta, hogy ő maga az egyszerűséget képviseli, személyes kedvence a fehér kenyér, a fonott kalács és a kifli vajjal megkenve, vagy zsírral, egy kis lilahagymával, sóval meghintve.

Humorban is bővelkedett az előadás

Arról is beszélt, hogy együtt élnek a természettel, így ez hatással van a termékskálára is. Az utóbbi hónapokban a sült sütőtökkel dagasztott kenyér volt az egyik meghatározó, de farsangi időszak lévén már a fánkok is egyre keresettebbek. Három, receptekben is bővelkedő mesekönyve jelent meg eddig – ezeket Trogmayer Évával közösen jegyzi –, amelyeket dedikáltatni is lehetett pénteken Bogyiszlón. Egy sióagárdi család csak ezért érkezett. Az anyuka elmondta, hogy az első kötetet még az egyik Hóci parti piacon vették meg, amikor Szabi is jelen volt, és közvetlen stílusával elnyerte a szimpátiájukat. Nyolcéves kislányának pedig Labiról, az erdő pékjéről szóló történetek is megtetszettek, így idővel a másik két kötetet is beszerezték, most ezeket íratták alá.

Egy szálkai házaspár az előadásra váltott jegyet. Elmondták, hogy a férj nagyon szereti a kovászos kenyeret, de otthon még nem próbálkoztak a sütésével. Ugyanakkor kíváncsiak voltak rá, hogy egy szakember milyen tanácsokkal szolgál annak érdekében, hogy idővel sikeres legyen az otthoni művelet. Mint mondták, korábban Szabi több videóját megnézték már, és személyesen sem csalatkoztak. Érdekes történetekben és humorban is bővelkedett az előadás.