A településvezető elmondta, hogy két éve kezdték el korszerűsíteni – szintén önerőből – az önkormányzat épületét, amely tavaly is folytatódott. A tavalyi évben három irodát sikerült felújítani: a szociális- és az anyakönyvi, illetve az adó- és hagyatéki ügyintéző irodája mellett a gazdálkodási ügyintézőé is megszépült az év végéig.

Fotó: Molnár Gyula

Valamennyi helyiségben megtörtént az ajtók, a radiátor és ahol szükséges volt a nyílászárók cseréje, az álmennyezet süllyesztése. Új burkolatot kaptak a szobák, volt, ahol laminált parkettát, míg máshol kőburkolatot. Megújult a hivatali folyosó is, ám a házasságkötő terem, illetve a pénzügyi iroda az új évre maradt.

A takarékosság jegyében végezték el a felújításokat

Kirnyákné Balogh Mária elmondta, hogy a felújítási munkákat a spórolást szem előtt tartva végezték el, ennek szellemében amit lehetett, sajátkezűleg oldottak meg.

Hogy ne kelljen kicserélni az ajtókat, a polgármester sajátkezűleg festette-antikolta a beltéri ajtókat.

Ez csak annak meglepő, aki nem ismeri, hiszen környezete tudja, hogy szívesen végez hasonló munkákat, korábban is közreműködött például az egyik helyi játszótér és óvoda dekorálásán. A polgármesteri hivatal megszépítése mellett az elmúlt évben sikerült elkészíteni a temetőben, a ravatalozó előtt álló lélekharangot, szintén saját erőből, amelyet ugyan csak tavasszal adnak át, de már használhatják a dunaszentgyörgyiek.

Zöldítés, rendezvények a hangulatjavításért

A településvezetőtől megtudtuk, hogy ezen felül tavaly a zöldövezet szépítésével is sikerült előbbre lépniük, amelyet szintén önerőből valósították meg. A balesetveszély elkerülése érdekében le kellett gallyazniuk a helyi fák terebélyesre nőtt koronáját, kivágni az idős, beteg egyedeket.

Kirnyákné Balogh Mária kiemelte, hogy nem tönkretenni szeretnék az utcaképet, hanem egységessé és biztonságossá alakítani.

Olyan növényzetet akarnak ültetni – mint mondta –, amelyet karban is tudnak tartani. Tavaly közel 700 tő levendulát ültettek ki az önkormányzat dolgozói, abban is részt vett a polgármester, sőt az alpolgármester, Taricskó István is. Az önerős munkálatok, felújítások kivitelezésében egyébként a helyi önkormányzat alkalmazottjai mellett meghatározó szerepe volt az önzetlen, segíteni szándékozó helyi lakosoknak és civil szervezeteknek.

Színes rendezvények az év folyamán

Tavaly igyekeztek a korábbinál több rendezvényt tartani. Már második éve szerveznek családi délutánt augusztusban, amelyet az elmúlt esztendőben is életre hívtak. Volt ezen kívül gyermeknap, TEIT nap, falunap, majd év vége felé, karácsony előtt kézműves foglalkozások, gyertyagyújtások, szinte minden héten valamilyen műsorral, gyermekszínházzal, december 6-án pedig traktoros felvonulással.

Dunaszentgyörgyön egyre jobban beindul a sportélet is.

Asztalitenisz klub kezdett működni, ahol hetene kétszer pingpongozhatnak a fiatalok, de már egyre többen futballoznak is. Az elmúlt év eleji 25-ről az év végére 80-ra emelkedett az utánpótlás korú játékosok száma.

Több beruházáshoz is szükség lenne forrásra

A polgármester kicsit többet vár az új esztendőtől. Reméli, hogy több forrás érkezhet majd Dunaszentgyörgyre. A Vidékfejlesztési Program pályázatán nyert támogatásból már tavaly elkezdték felújítani a Majori út burkolatát és padkáját, amely folyamatosan zajlik az időjárás függvényében. Eddig nagyjából három kilométeres szakaszon történt meg a padkázás. Idei tervük, hogy a Magyar Falu programból forrást szerezzenek az önkormányzati épület tetőzetének cseréjére, amelynek hibája, hogy beázik, de az épület külső szigetelésére is jó lenne támogatást kapni.

Nagyon jó hír, hogy az utóbbi időszakban évente minimum 25 gyermek születik Dunaszentgyörgyön.

Viszont ennek köszönhetően a település lassan kinövi a minibölcsődéjét, ezért egy kétcsoportos bölcsődére is pályáztak még 2022-ben. A Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde mindkét épületének felújítási munkáit is sikerült elvégezni az elmúlt években a Magyar Falu programból, a 2-es számú óvoda épülete kívül-belül szép és korszerű lett, illetve az 1-es számú intézmény épületének külső homlokzata is megújult, bár utóbbinál még további belső felújításokra lesz szükség a jövőben – jegyezte meg a polgármester.

A Várdomb utca burkolatát is meg kellene újítani

A településen több helyen ráférne a felújítás a járdákra. Az utak nagy részének burkolata a településen viszonylag jó állapotú, kivétel ez alól a Kazinczy Ferenc és a Várdomb utca, amelyek állapota sajnos nagyon megromlott az utóbbi években. Utóbbi esetében az önkormányzat már négyszer beadta támogatási igényét a burkolatfelújításra, de eddig még nem sikerült forrást szerezni rá. Sajnos mivel a Várdomb utca a település egyik legnagyobb és legforgalmasabb utcája, az önkormányzat nem tudja kizárólag önerőből megvalósítani a teljes útburkolat renoválását. A polgármester megjegyezte, hogy a helyi közvilágításra ugyancsak ráférne korszerűsítés, ugyanis Kirnyákné Balogh Mária szerint elég gyenge a világítás. Természetesen ehhez is pályázati támogatásra lenne szükség.

A településen több gond is akad a vízelvezetéssel, nagyobb esőzések esetén például megáll a víz, veszélyezteti a pincéket, erre is megoldást szeretnének találni – jelezte Kirnyákné Balogh Mária. Mint mondta, továbbra is terve, hogy szeretné fellendíteni a közösségi életet: a Dunaszentgyörgy központját jelentő parkot szeretné tovább fejleszteni az élhető település pályázatra beadott pályázat támogatásából, de erről egyelőre nincs hír.