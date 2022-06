Jurassic World: Világuralom (12)

kalandfilm, 146 perc

Szereplők: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Mamoudou Athie

Rendező: Colin Trevorrow

Hivatalos tartalom: A Jurassic World rendezője, Colin Trevorrow új filmje, a Világuralom négy évvel azután játszódik, hogy a Nublar-sziget elpusztult. A dinoszauruszok most már világszerte az emberek között élnek – és vadásznak. Ez a törékeny egyensúly átformálja a jövőt és egyszer s mindenkorra meghatározza, hogy az emberi lények maradnak-e a fő ragadozók a bolygón, melyen most a történelem legfélelmetesebb teremtményeivel kell osztozniuk.

Idén nyáron tanúi lehetünk az eddig 5 milliárd dollárt hozó Jurassic-korszak nagyszabású lezárásának, melyben a két generáció most először egyesül. Chris Pratthez és Bryce Dallas Howardhoz csatlakozik az Oscar-díjas Laura Dern, Jeff Goldblum és Sam Neill a Jurassic World: Világuralomban, ebben a merész, időszerű és lélegzetelállító kalandban, mely felöleli az egész világot, eddig sosem látott dinoszauruszokkal, nyaktörő akciókkal, és elképesztő, új vizuális effektekkel.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 16-19. - 17:00

Paks – jún. 13-15. - 14:20 és 20:00 óra; jún. 16-18. - 20:00 óra



Top Gun: Maverick (12)

akció, dráma, 131 perc

Szereplők: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman

Rendező: Joseph Kosinski

Hivatalos tartalom: Miután több mint harminc évet szolgált a flotta egyik legjobb pilótájaként, Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) most a neki leginkább megfelelő helyen van: vakmerő tesztpilótaként egyre feljebb teszi a lécet, és ügyesen kitér az előléptetés elől, amely földi szolgálatra kötelezné. Amikor egy osztagnyi Top Gun növendéket olyan különleges küldetésre kell kiképeznie, amilyet élő pilóta még nem látott, Mavericket összehozza a sors a Rooster hívójelű Bradley Bradshaw hadnaggyal (Miles Teller, Whiplash), aki nem más, mint Maverick néhai barátjának, Nick Bradshawnak, azaz Goose-nak a fia... A bizonytalan jövővel szemezve és a múlt árnyaitól kísérve Maverick kénytelen megküzdeni legbelsőbb félelmeivel, és ez a küzdelem egy olyan küldetésben csúcsosodik ki, amely során a legnagyobb áldozatot kell meghoznia azoknak, akiket végül kiválasztanak a repülésre.

Megtekinthető:

Paks – jún. 13-15.; 17-19. - 17:20 óra; jún 16. - 15:10 óra

Bölcske - jún. 17-19. - 20:30 óra

Bazi nagy francia lagzik 3. (12)

francia vígjáték, 98 perc

Szereplők: Christian Clavier, Frédérique Bel, Chantal Lauby, Élodie Fontan

Rendező: Philippe de Chauveron

Hivatalos tartalom: Közeleg Marie és Claude 40. házassági évfordulója. A pár átvészelt néhány eseménydús esküvőt – lányaikat katolikus, erősen konzervatív szellemben nevelték, így amikor azok különböző vallású és etikumú párt választottak maguknak, a meglehetősen maradi Claude katasztrófaként élte meg a menyegzőket – ám most már csak élvezni szeretnék a zavartalan nyugdíjas éveket. Ám a lányok meglepetéssel készülnek, összehívják az egész családot, hogy megünnepeljék a neves alkalmat. És akkor kezdetét veszi az őrület...

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 13-15. - 17:00 óra

Szerelmes Nehézfiúk (16)

filmdráma, 107 perc - feliratos

Szereplők: Valeria Bruni Tedeschi, Vanessa Paradis, Bruno Podalydès

Rendező: Samuel Benchetrit

Hivatalos tartalom: A szerelem a legváratlanabb helyeket bukkan fel. Szupermarketben, kisvárosi táncstúdióban, egy ízléstelen kanapén, vagy éppen a színpadon. Az észak-franciaországi kikötővárosban élő maffiavezér beleszeret egy pénztárosnőbe. Versírásra adja fejét, hogy így vallhassa meg érzelmeit választottjának, de az alexandrinusok jobban kifognak rajta, mint az éjszaka érkező drogszállítmányok szétosztása. Egyik verőlegénye fejszével indul gyilkolni, de egy csábos amatőr színésznő felborítja a terveit: a férfi lángra lobban az elbűvölő nő iránt, ezért szokásos programjai helyett inkább Sartre szerepét kezdi próbálni a készülő független színdarabban. Egy tinédzser lánynak senki sem akar eljönni a születésnapi bulijába, de egy nap hirtelen megjelenik az ajtóban a titkos szerelme. Minden szereplőt a szerelem vágya mozgat ebben az abszurd humorú, kacagtató komédiában, amely óda a költészethez, a színházhoz és a művészethez.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 13-15. - 19:30 óra

A Játszma (16)

magyar krimi, 112 perc

Szereplők: Kulka János, Scherer Péter, Hámori Gabriella, Nagy Zsolt, Orosz Ákos, Staub Viktória

Rendező: Fazakas Péter

Hivatalos tartalom: 1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András (Nagy Zsolt), élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával (Hámori Gabriella) és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja, egy versengő kolléga, Kulcsár (Scherer Péter). Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál (Kulka János), fordulat fordulatot követ és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 16-22. - 20:00

Doctor Strange az őrület multiverzumában (16)

fantasy, 126 perc

Szereplők: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Patrick Stewart, Elizabeth Olsen

Rendező: Sam Raimi

Hivatalos tartalom: A Marvel Studios új filmje, a DOCTOR STRANGE AZ ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN feltárja az MCU multiverzumának kapuját, és messzebbre merészkedik, mint eddig bármikor. Doctor Strange az ismeretlen felé veszi az irányt, és néhány új és régi misztikus szövetségessel az oldalán átszeli a multiverzum észbontó és veszedelmes alternatív valóságait, hogy megütközzhessen egy rejtélyes új ellenséggel.

Megtekinthető:

Paks – jún. 18-19. - 14:45 óra



Az egér legjobb barátja (6)

animációs kalandfilm, 80 perc

Szereplők: Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil, Lukás Pavlásek

Rendező: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová

Hivatalos tartalom: Az állatok között akadnak olyan példányok, amelyek a történelem során folyton ellenségként tekintettek egymásra, ilyen például a róka és a kis egér esete. Egy szerencsétlen baleset folytán mindkét állat a mennyországban találja magát, ahol legjobb barátok lesznek. Megbeszélik, hogy ez a szoros barátság akkor is tartani fog, ha visszatérnek a Földre. Igen ám, de nem sejtik hogy ellenkező testben térnek vissza az élők közé, a róka egérként, az egér ravaszdi rókaként. Vajon így is kitart a barátságuk?

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 17-19. - 15:00 óra

Lightyear (6)

akció, animációs, családi, kaland, sci-fi, 100 perc

Szereplők: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi

Rendező: Angus MacLane

Hivatalos tartalom: Ebben a tudományos-fantasztikus kalandfilmben, ami egyúttal a játékfigurát ihlető hős, Buzz Lightyear meghatározó eredettörténete, az űrhajós intergalaktikus kalandra indul egy csapat becsvágyó újonccal, no meg robottársával, Soxszal az oldalán.

Megtekinthető:

Paks – jún. 16. - 17:50 óra; jún. 17. - 15:10 óra; jún. 18-19. - 10:00 óra

Bölcske – jún. 17-19. - 16:00 óra

A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya (16)

akció, vígjáték, 105 perc

Szereplők: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris, Ike Barinholtz

Rendező: Tom Gormican

Hivatalos tartalom: A főszerepben: Nick Cage… Az Ál/Arc, A szikla, a Con Air ikonikus sztárja, Nick (Nicolas Cage), hogy kilábaljon a pénzügyi csődből, elfogad egy 1 millió dolláros ajánlatot. Csak annyit kell tennie, részt vesz egy dúsgazdag rajongója, Javi (Pedro Pascal) születésnapi partiján, és pár napot együtt lógnak Spanyolországban. Nick egyre jobban ráhangolódik Javira: a két cimbi - beszívva, vagy józanul - őrült kalandokba veti magát, miközben a legjobb haverokká válnak. Ám a dolgok váratlanul kaotikus fordulatot vesznek, amikor Nicket beszervezi a CIA, és Javiról kiderül, hogy egy veszélyes fegyverkereskedő. A díjnyertes színész kénytelen felnőni a feladathoz: ha meg akarja menteni szeretteit, akkor egy gigantikus alakítást kell nyújtania, mint a valaha élt legkeményebb akcióhős, aki nem retten vissza semmitől és senkitől.

Megtekinthető:

Bölcske – jún. 17-19. 18:00 óra

Források: mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu