Mint arról korábban hírt adtunk, különleges szakmai elismerésekben részesült a Tari Gergely vezényelte együttes a Valenciában rendezett nagy hírű nemzetközi fúvósverseny kapcsán. A világ egyik legismertebb zeneszerző-karmestere, a Grammy-díjas Oscar Navarro fantasztikusnak értékelte a tolnai fiatalok produkcióját. Valenciai fellépésük után pedig egy spanyol zeneszerző, Andrés Álvarez jelezte, hogy szívesen dolgozna a zenekarral, és már két, általa írt zeneművet is küldött Tari Gergelynek.

A tolnai fúvósok azonban nem ülhetnek a babérjaikon, hiszen augusztusban is több fellépés vár rájuk. Játszottak a Bárka Fesztiválon, augusztus 20-án Rác­almáson lépnek fel, szeptember 2–3-án pedig jön a saját rendezvényük, a Brass Vegas Fesztivál.

Tari Gergely érdeklődésünkre elmondta, hogy az idei, 5. Brass Vegasnak a hagyományos programok mellett két különlegessége is lesz. Az egyik, hogy a „brass band”-ek mellett most először egy big band, a szekszárdi Junior Stars is fellép, ami műfajilag is új színt visz majd a zenei programba. A másik különlegesség, hogy a nemrég Szatmárnémetiben fesztiválközönség-díjat nyert HuMen Brass Band, valamint az egyik legismertebb hazai utcazenekar, a Band Of StreetS (BOSS) is új színpadi show-val érkezik Tolnára.

A fesztivál idén nemzetközi lesz, Németországból és Szerbiából is várnak fellépőket. A program pénteken délután kezdődik, a MAG-Ház melletti téren. Az első napon az ország számos pontjáról érkező hat brass band játszik (Schönherz Brass Band, PTE Brass Band, Well Brass, Smooth Criminals Brass Band, HuMen Brass Band, BOSS). Szombaton délután zajlik majd az immár hagyományos zenés(z) felvonulás a városban, ezután pedig nagyobb létszámú, „klasszikus” zenekarok lépnek fel, köztük az IFZ és a Junior Stars, valamint a szabadkai fúvósok és a németországi Erzingenből érkező együttes. Utóbbi karmestere Hepp Attila, aki Németországba költözéséig, 2015-ig a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekart vezette.