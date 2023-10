Természetesen magyarul, hiszen Katharina Eicher-Müller annak idején tíz éven át volt a fennállásának 45. évét ünneplő Mondschein karnagya. Akkor még Müller Katalin néven, valószínűleg így ismerik őt sokan nemcsak Szekszárdon, hanem vármegyénkben. Illetve az ország mindazon részén, ahol egykoron a Mondschein – egykori nevén a Szekszárdi Német Nemzetiségi Baráti Kör Kórusa – kiváló éneklésével maradandó élményt okozott a közönségnek.

Müller Katalin Szekszárdon született, ugyanakkor gyermekkorában nagyon sok időt töltött Kakasdon élő nagyszüleinél, akikkel csakis németül beszélt. Ez a családból örökölt tudás később nagy hasznára vált, hiszen a Pécsi Tanárképző Főiskolán német nemzetiségi és ének szakon szerzett diplomát. A zenével ugyancsak gyermekként került kapcsolatba, fuvolán és hegedűn játszott, mindkét hangszer tanáraként egykoron a Liszt Ferenc Zeneiskolában is okította a növendékeket. Főiskolás volt, amikor a szekszárdi németség legendás személyisége, Klézli János felkérte: segítse a német kórus munkáját. Müller Katalin így is tett, és élete nagyon szép, sok elismerést – és ugyanennyi munkát – jelentő szakaszának tartja ezt a tíz esztendőt. Vezetésével a kórus kialakította, és megerősítette azon arculatát, jellegét, mely máig alapját adja a Mondschein sikerességének.

A podcast vendége Németországban is vezetett kórust, egyszerre többet is, de a nagy kedvenc máig is a szekszárdi csapat, Nem véletlen, hogy Müller Katalin – immár Katharina Eicher-Müller –, ha csak teheti, mindig jelen van a csapat évfordulós rendezvényein.