Hogy a szezon végére sikerül-e Dobra Benjaminéknak fellépni a dobogó tetejére, az a jövő zenéje, ám az őszi teljesítményük kiváló alapot ad ahhoz, hogy éltessék a reményt. A hatvanéves Kalmár Ferenc vezetőedzőnek többszörösen is volt oka koccintani a vacsoránál. Elsősorban csapata őszi produkciója, másodsorban pedig a születésnapja adott okot erre. „Ha úgy sikerül a tavaszunk is, mint az őszünk, akkor odaérhetünk az első helyre – szögezte le a szakember. – Aki ismer, az tudja, hogy mindig nyerni akarok, s az elmúlt fél évben be is bizonyították a srácok, hogy nem túlzó elvárás velünk szemben a bajnoki cím megszerzése” – mondta.