Bár a szezont nem tudta éremmel zárni, egyáltalán nem jelent meglepetést, hogy a Bölcskei SE adja a tavaszi idény legjobbját. Miskovicz Bálint téli érkezésével szó szerint megtáltosodott az együttes, amely tavasszal az egyik legjobb teljesítménnyel rukkolt elő, s kevésen múlott, hogy tetemes hátrányát ledolgozva odaérjen a dobogóra.

Többen is jól futballoztak a bölcskei együttesben, de a nagy menetelés egyik fő letéteményese az a Kiss Patrik volt, aki mind a kilenc szezonbeli találatát tavasszal érte el, s ennek köszönhetően hat alkalommal is be tudott kerülni a hétvége válogatottjába. A 23 éves támadó az előző idényben 20 meccsen 6, a most befejezettben 23 meccsen 9 gólt jegyzett a bölcskei csapat színeiben, nem vitás, hogy alapembernek számít.

A majosi Pál Márton (balra) harcban volt az első helyért (Fotó: M. K.)

Nagy harcot vívott a tavasz legjobbja címért a majosiak 20 éves támadója, Pál Márton, aki öt alkalommal kapott helyet a hétvége csapatában. A 14 találattal záró fiatal Kisshez hasonlóan kulcsszereplő volt a majosiak bajnoki aranyában, s harcos játékával nagyon sokat tett az osztályozós párharcban azért, hogy a klub az új idényt ismét az NB III-ban kezdhesse. Pál Márton mindenképpen az idény egyik felfedezettje, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az őszi idény válogatottjában is helyet kapott (akkor három szavazata volt).

Hogy ne érezze magát nagyon egyedül, mögötte (már ami a szerepléseket illeti) két csapattársa, a 26 éves Hock Attila Robin és a 23 éves Petrovics Tamás végzett. A kreatív középpályás és a baloldali védő/futó is négyszer kapott helyet a válogatottakban, ahogy szintén négy szerepléssel büszkélkedhet a bonyhádiak 22 éves középpályása, Ágics Péter, a dombóváriak 23 éves védője, Martinka Dániel és a dunaföldváriak csatára, a 35 évével a sorból kicsit kilógó Egejuru Godslove is. Ha már Pál kapcsán megemlítettük, itt is meg kell tennünk, hogy Hock Attila Robin az ősz csapatában is helyet kapott (három szerepléssel).

Egejuru Godslove fontos gólokat lőtt Dunaföldváron (Fotó: M. K.)

A védelemben két kakasdinak szorítottunk helyet: a 21 éves Morvai Leventéé lett a jobbhátvéd posztja, míg a 31 esztendős Márk Attila a védelem közepén irányíthat a 28 éves bölcskei Hajdók Gáborral egyetemben. Valamennyien három alkalommal voltak válogatottak. Közülük Márk Attila megőrizte helyét, hiszen ő ősszel is ott volt a szezon tizenegyében (akkor négy szerepléssel követelt helyet magának a csapatban).

A kapuban a tavaszi válogatott legfiatalabbja áll. Bár a bonyhádi Szabó Szilárd és a kakasdi Schäffer Kevin is három alkalommal volt ott a hétvége csapatában, a voksunk a 20. születésnapját áprilisban ünneplő Hompót Lórántra esett, akinek a két poszttárssal ellentétben egy alsóházi csapat kapusaként sokkal több dolga volt. A Majos, a Kakasd és a Bölcske elleni sikerekből bravúrok sokaságával vette ki a részét.

Ágics Péter (elöl) a bonyhádi középpálya motorja volt (Fotó: M. D.)



A tavaszi válogatott kihirdetésével még nem zárult le az elmúlt idény, hiszen ahogy azt olvasóink megszokhatták, a szakmai különdíjas mellett keressük az idény közönségdíjasát is. Szavazni ide kattintva tud!