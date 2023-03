A dunaújvárosiaknál jobb ellenfél most nem is érkezhetne, a vasgyáriak mindegyik idei meccsüket elveszítették, két gólt lőttek és kilencet kaptak. Idegenben a Ferencvárossal szemben 2–0-ra, az alsóházban vergődő szolnokiakkal szemben 1–0-ra maradtak alul. Úgy is mondhatjuk: ha most nem nyer a Majosi SE, akkor mikor fog?

Kardos Ernő vezetőedző is érzi, hogy nagy esélye van most csapatának a három pont itthon tartására.

„Ott szeretnénk folytatni, ahol a Fradi ellen a második félidőben abbahagytuk, mert nagyon fontos, hogy elkezdjük gyűjteni a pontokat! – mondta Kardos klubja közösségi oldalán. – Tudjuk, hogy a Dunaújváros kerete átalakult, de továbbra is egy stabil csapatról van szó, akik ellen nem lesz egyszerű dolgunk! Sok a sérültünk, de ez nem lehet kifogás, hiszen ezek a találkozók rendkívül fontosak lesznek a bajnokság hajrája, és a kiesés elkerülése szempontjából! Szeretnénk itthon tartani a pontokat, és erre meg is van minden esélyünk” – összegzett a szakember.

A vármegye másik két NB III-as csapata közül a Paksi FC második számú csapata a Meton-Dabas SE otthonába látogat, a Szekszárdi UFC pedig a tabellán mögéjük felzárkózó Monort fogadja – erre szokták mondani, hogy hatpontos meccs vár a sárga-feketékre.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, a 25. forduló programja, március 12., vasárnap: Majosi SE–Dunaújváros (Vezeti: Maml Z.) 14 óra, Szekszárdi UFC–Monor (Vezeti: Sipos K.) 14 óra, Meton-Dabas SE–Paksi FC II (Vezeti: Takács Á.) 14 óra. T. N.

NB III, Közép csoport, az állás

1. Hódmezővásárhely 22 17 3 2 48–19 54

2. Iváncsa 21 17 1 3 54–19 52

3. ESMTK 21 12 6 3 37–15 42

4. Dunaújváros 22 12 3 7 48–28 39

5. MTK II 22 11 4 7 46–25 37

6. Újpest II 21 11 2 8 28–32 35

7. Bp. Honvéd II 22 10 4 8 34–35 34

8. PTE-PEAC 22 10 3 9 33–24 33

9. Paksi FC II 22 8 8 6 41–33 32

10. Szekszárd 21 9 3 9 25–24 30

11. Monor 22 8 2 12 31–33 26

12. Ferencváros II 22 7 4 11 33–36 25

13. Dabas 21 6 4 11 17–35 22

14. Cegléd 22 6 3 13 25–49 21

15. Majos 22 5 6 11 19–35 21

16. Kecskemét II 22 5 3 14 24–45 18

17. Szolnok 21 4 5 12 22–43 17

18. Bánk-Dalnoki 20 4 0 16 13–48 12

A Balassagyarmat visszalépett.

A Makó visszalépett.