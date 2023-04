Ahogy arról beszámoltunk, a párharc első miskolci mérkőzéséhez hasonlóan a mindent eldöntő harmadik találkozót is a DVTK nyerte (70–61), így a borsodiak szerezték meg a bajnoki bronzérmet. A KSC hat év után zárt érem nélkül szezont.

– Sok mindennel küzdöttünk a szezon alatt és most is, pár hónapja bármit megadtunk volna azért, hogy a négy közé jussunk. Most viszont nagyon csalódott vagyok, mert tudom, mennyit küzdöttünk és mennyire megérdemelték volna a lányok ezt a bronzérmet. Én köszönöm nekik ezt a munkát. Nüanszokon múlt ez a mérkőzés, két fáradt csapat csatáját ezúttal azok az extrák döntötték el, amik a hazai csapattól jöttek – fogalmazott Horváth Zsófia másodedző, aki a szerdai, hazai találkozóhoz hasonlóan ezúttal is a beteg Djokics Zseljko helyett meccselt.

Megannyi szép emlékkel és érmekkel a háta mögött játszotta pályafutása utolsó mérkőzését Bálint Réka, aki szerint az első találkozón veszítették el ezt a párharcot, ahol végig a kezükben volt az irányítás.

„Ezen a mérkőzésen jól kezdtük, de az ellenfélnél jöttek azok az extra kosarak, amik nálunk sajnos elmaradtak, így pedig a hazai közönség hathatós segítsége mellett sikerült megnyerniük a mérkőzést. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok az egész csapatra, hiszen pár héttel ezelőtt még nagyon sok mindent megadtunk volna ezért a negyedik helyért, ez a szezon tényleg nagyon kemény volt. Nyilván most szomorúak vagyunk, de azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra” – nyilatkozta a karrierje során Miskolcon is játszó erőcsatár, aki végül 450 mérkőzéssel, 3424 ponttal és 381 triplával fejezte be profi pályafutását.

Tippmix Női NB I/A, a 3. helyért, 3. mérkőzés

DVTK Hun-Therm–Atomerőmű KSC Szekszárd 70–61 (20–16, 19–15, 15–13, 16–17)

Miskolc, DVTK Aréna, 1200 néző. V.: Cziffra, Frányó, Győrfy

Diósgyőr: AHO N. 15/6, Kányási 4, GUIRANTES 21/3, GARBIN 7/3, JOVANOVICS 17/9. Csere: Kiss A. 3, Bernáth 3/3. Vezetőedző: Völgyi Péter

Szekszárd: STUDER 9/3, Dudásová 6, WALLACE 22/12, Mányoky, Goree 9. Csere: Miklós 1, Bálint 3/3, KRNJICS 8, Boros 3/3. Megbízott edző: Horváth Zsófia

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–8, 7. p: 15–10, 13. p.: 28–18, 19. p.: 39–28, 25. p.: 43–40, 28. p.: 46–42, 32. p.: 58–47, 35. p.: 60–55, 38. p.: 68–57.

Kipontozódott: Studer (38. perc)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1, a Diósgyőr javára

A bajnoki aranyérmet, sorozatban nyolcadszor, összességében 16. alkalommal a Sopron Basket szerezte meg, miután a döntőben 3–0-s söpréssel felülmúlta a Serco Uni Győrt.