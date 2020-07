Hosszú, forró nyár helyett változékony időjárás lesz

Egymást érik az időjárási frontok, a pár napig tartó kánikulának immár a menetrend szerint megérkező hidegfront vet véget. Vajon milyen lesz a nyár második fele, hiszen eddig nem sok hőségnapot lehetett feljegyezni.

Az idei év nagyon furcsán alakult, hiszen más években már májusban kánikulai napokat jegyezhettünk fel, nem véletlen, hogy május elsejével nyitnak a strandok is. Idén a május ugyan száraz volt, de inkább langyos, mint meleg, a június kifejezetten hűvös, július elejére pár napra megérkezett a nyár.

Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök, aki évtizedek óta napról napra feljegyzi az időjárás változásait, megjegyezte, régen, úgy negyven-ötven évvel ezelőtt ilyenek voltak a nyarak. Kellemesek, elviselhetőn melegek, kevés hőségnappal. Ettől elszoktunk, ez az oka annak, hogy „keveselljük” a forróságot.

Bár a kánikula leginkább azoknak hiányzik, akik nyaralni indultak, akik viszont dolgoznak, akár egy irodában, akár kint a szabadban, nekik nagyon is kellemes a jelenlegi idő. Kedden hajnalban például Szekszárdon nyolc fokot mértek, és bár napközben kellemesen felmelegszik az idő, nem valószínű, hogy a tavaink vizeinek hőmérséklete ideális lenne a fürdőzéshez. Júniusban például idén mindössze négy hőségnap volt, ebből kettő forró, ami azt jelenti, a hőmérséklet délután elérte a 35 fokot. Tavaly júniusban húsz hőségnap volt. Júliusban eddig mindössze nyolc hőségnap volt, ebből egy volt forró. Tavaly huszonhat hőségnap volt júliusban. Igaz, még csak a felénél tartunk az egyik legmelegebb nyári hónapnak, de a nyaralóknak az nem túl jó hír, hogy e héten csütörtökön ismét egy lehűlés zavarja meg a további felmelegedést.

Nehéz tehát tervezni annak, aki a forró nyári napokra vár, mert vízpartra menne nyaralni, a szélsőségesen változékony időjárás viszont nagyon megviseli azokat, akik érzékenyek a frontokra. A pár napos kánikulára, majd a húsz fokkal alacsonyabb hőmérsékletre nehéz felkészülni. Az idősebbek szédülésre, a vérnyomás ingadozására, ízületi fájdalmakra panaszkodnak, bár a nagyon szeles idő a csecsemőket, kisgyermekeket is megviseli. A jelenlegi időjárásra az is jellemző, hogy úgy tör be a hidegfront, hogy nem sok esőt hoz, csak nagy szelet és lehűlést. Emiatt viszont a mezőgazdaságban gazdálkodóknak fáj a feje. A szárazság ugyanis hónapok óta tart.

A szeptember viszont forró lesz Többféle előrejelzés is készült már az idei nyárra, ilyen többek között a Dávid-féle naptár is. Abban a legtöbben egyetértettek, hogy a július rapszodikus lesz, ami már eddig is látszik. Az augusztus viszont forró lesz, főleg a hónap közepe, és tart majd a meleg nyár szeptemberben is. Ha valóban így lesz, annak bizonyára a szőlőtermelők is örülnek majd. A jelenlegi kilátások szerint októberben vált az időjárás, még talaj menti fagyok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig nem éri majd el a húsz fokot.

Borítóképünk archív felvétel, tavaly készült a dombori strandon