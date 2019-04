A bűnmegelőzés kapcsán számos tanácsot adtak

Számos helyszínen szerveztek programokat Tolnában is a bűnmegelőzés napja alkalmából. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács döntése alapján 2019-től április 12-én tartják ezt a napot az országban.

Dombóváron Házhoz megyünk információs pontot hoztak létre a megyei rendezvénysorozat részeként. A délelőtt folyamán a vagyonvédelmi eszközök használatának fontosságára egy bemutatóval hívták fel az emberek figyelmét. Az érdeklődők a helyszínen megtekinthettek néhány olyan tárgyat, amelyek felszerelése hatásos lehet az otthonok védelmében. A program végén a bemutató legaktívabb résztvevője egy ajtónyitásérzékelő-riasztót kapott ajándékba.

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai az iregszemcsei általános iskola felsőnyéki tagiskolájában jártak. A nap folyamán számos, a fiatal korosztályt érintő veszélyforrásról beszélgetettek a diákokkal. Az előadó ismertette például az alkohol és a drogok hatásait, felhívta a figyelmet a függővé válás veszélyeire is. A diákok interaktív tanóra keretében egy drogfüggőséggel kapcsolatos kisfilmet is megnézhettek. A felmerülő problémák feldolgozásában a rendőrség munkatársa is a segítségükre volt.

A Németkéri Általános Iskolában a Paksi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója egyebek mellett a közelgő tavaszi szünetben a gyerekekre leselkedő veszélyekre hívta fel a figyelmet. Beszélt például a biztonságos internetezés jelentőségéről. A nap végén a tanulóknak és a településen élőknek lehetőségük nyílt a Bikesafe program keretein belül a kerékpárok regisztrációjára is. A rendszerbe tíz biciklit rögzítettek, amelyeket a bűnmegelőzési előadó regisztrációs matricával is ellátott. A regisztráció jelentősége abban áll, hogy az ellopott kerékpárok azonosíthatóvá válnak.

A váraljai közösségi házban a Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársa bemutatott néhány olyan vagyonvédelmi eszközt, melyek használatával elkerülhető az áldozattá válás. A legaktívabb résztvevők a nap végén mini személyi riasztót, valamint ajtó- és ablaknyitás-érzékelőt kaptak ajándékba.