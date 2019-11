Alkalmi lopásokból élt az elkövető

Tíz rendbeli bűncselekmény, köztük lopás bűntette, lopás vétsége és jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy húszéves paksi férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség.

A bűncselekményeket 2018. szeptember eleje és október közepe között, rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen követte el.

A vádiratba foglalt tényállás szerint a férfi hajléktalan életmódot folytat Pakson és alkalmi munkákból tartja el magát. Annak érdekében, hogy létfenntartását biztosítsa, illetve a város területén belül közlekedni tudjon, jellemzően kerékpárokat és kisebb értéktárgyakat tulajdonított el, melyeket utóbb eladott. Az ebből befolyt összeget és az ellopott pénzt megélhetésére fordította.

Lopott például kerékpárt általános iskola, valamint lakóház udvaráról a kerítésen bemászva. Elvitt egy biciklit, amely egy ház előtt az utcán volt letámasztva. Lopott például gyermekrollert egy óvoda udvarán lévő játéktárolóból, melynek az ajtaját egy a nála lévő fogóval feszítette ki. Elvett használt mobiltelefonokat egy tanyából, melynek az ajtaját csavarhúzóval feszítette be, valamint készpénzt és bankkártyát is eltulajdonított egy házból. A bankkártyával még a lopás napján, öt alkalommal vásárolt, kihasználva azt a lehetőséget, hogy ötezer forint alatti összeg esetén PIN kód nélkül tudott fizetni. Előfordult az is hogy egy lépcsőház alagsorában már befeszítette a közös tároló ajtaját, amikor megzavarták, ezért végül nem tudott semmit elvinni.

A vádlott a sértetteknek egyenként 10 és 55 ezer forint közötti kárt okozott. A férfi már többször állt bíróság előtt. Vele szemben az ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben, halmazati büntetésül, felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztés kiszabását, valamint a sértettek kár­igényének elbírálását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál, tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.