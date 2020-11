Álmukban fosztotta ki áldozatait a rablóbanda

Többrendbeli minősített, bűnszövetségben, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, valamint több más bűncselekmény miatt emelt vádat egy 52 éves férfi és hat társa ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség, tájékoztatta lapunkat közleményében Himmelné dr. Ökrös Mária Magdolna megbízott főügyész.

A vádirat szerint a dombóvári férfi – miután 2019 januárjában szabadult közel tízévnyi fegyházbüntetéséből – felkereste korábbi bűntársát, akivel elhatározták, hogy lakóházakba betörve, könnyen mozdítható értékeket, így készpénzt, ékszert, étel-italt és kisebb dísztárgyakat lopnak el, majd eladják. A bűncselekményeket a férfi lányának élettársával kiegészülve, szervezetten követték el. Amíg ketten az épületben kutattak, társuk a közelben figyelte nem jön-e valaki.

A három férfi 2019 februárja és júliusa között országszerte 52 házba tört be, elsősorban Tolna és Baranya megyében. Ezen kívül követtek el bűncselekményt Somogyban, Zalában, Veszprém és Bács-Kiskun megyében is. Az épületekbe éjszaka, jellemzően a spájz, a wc, a fürdő vagy a szuterén nyitott ablakán lévő szúnyoghálót kiégetve vagy azt leszakítva jutottak be. Előfordult, hogy ajtót, ablakot törtek annak érdekében, hogy bejussanak a lakásba. A sértettek ez idő alatt mit sem sejtve aludtak. Egyik alkalommal az éppen felébredő sértett zavarta meg az elkövetőket.

A lopott ékszereket a dombóvári férfi a korábbi élettársának, valamint két közös gyermeküknek adta, akik azokat pécsi zálogházakban értékesítették. Az így befolyt pénzt mindhárman az apának adták. A hetedik vádlott, az 51 éves Somogy megyei férfi egy betörés során segített a bűnbanda két tagjának. A sértetteket összességében tízmillió forintot meghaladó kár érte.

Az ügyészség a betöréseket ténylegesen megvalósító, illetve azokban közreműködő vádlottakat több rendbeli, minősített lopással, míg az ékszereket értékesítő hozzátartozókat bűnpártolással vádolja. A vádlottak terhére róható legsúlyosabb bűncselekmény 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő, különös és többszörös visszaesőnek minősülő betörőkkel szemben fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, míg az egy alkalommal nekik segédkező férfivel, valamint az anyával és a fiával szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál. Indítványozzák továbbá, hogy a bíróság a dombóvári férfi szintén ékszereket értékesítő lányát bocsássa próbára, valamint kötelezze a vádlottakat a sértetteknek okozott kár megtérítésére, illetve rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást.

