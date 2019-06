Az úttestre folyó sár miatt felborult egy autó Paksnál

Az úttestre lefolyó sáron megcsúszott és felborult egy autó múlt éjjel a 6-os számú főút 102-es kilométerénél. Az autóban ülők nem sérültek meg – tette közzé a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az utat azóta megtisztították a sártól, az útlezárást feloldották.

A vihar további károkat is okozott Pakson: a Tolnai úton csapadékvíz öntött el egy garázst, a Hidegvölgy utcában lakóház szuterénjába folyt be a víz. A paksi, illetve a szekszárdi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Ugyancsak Pakson, a Zsíros közben pedig két autó akadt el a felgyülemlett vízben, a tűzoltók vontatták ki őket, derül ki a katasztrófavédelem közleményéből.