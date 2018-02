Egy tizenöt éves fiút gyanúsítanak a lopással

Lopás bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Tamási Rendőrkapitányság. Egy kisszékelyi nő tett bejelentést a rendőrségre, mert 2018. február 10. előtt ismeretlen tettes a házukhoz tartozó melléképületből ellopott egy fűrészgépet, valamint füstölt árut. Az elkövető a bűncselekménnyel közel 70 ezer forint kárt okozott.

A rendőrök a nyomozás eredményeként házkutatást tartottak egy kisszékelyi lakóháznál, ahol a lopott fűrészt és az élelmiszereket lefoglalták. A nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy helyi 15 éves fiatalembert. A gyanúsított szabadlábon védekezhet.

Az ügyben a további eljárást a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak vagyonbiztonságukról

A lopások jelentős része megelőzhető, ha intézkednek a lakóház, valamint a hozzá tartozó melléképületek zárásáról.

A kiskereskedelmi forgalomban már olcsón vásárolhatók különböző vagyonvédelmi biztonságtechnikai eszközök, amelyek alkalmazásával hatékonyan elriaszthatja a betörőket. A mozgásérzékelős lámpák, riasztók, vagy térfigyelők egyaránt jó szolgálatot tehetnek, de nem helyettesíthetik a jó állapotú kerítéseket, a kapukon és nyílászárókon lévő jó zárakat. Az eszközök megléte segíthet elkerülni a bajt, de csak akkor, ha használja is azokat. A technikai eszközöket aktiválja éjszakára vagy arra az időszakra, amikor nem tartózkodik otthon! Az ajtókat, ablakokat és a kapukat zárja be kulccsal, lakattal! Helyezzen ki jelzést arról, hogy az ingatlan védett! Értékeiről vezessen listát, amely tartalmazza a műszaki tárgyak sorozatszámát, egyedi azonosítóját is!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón és az ingatlanon kívül várja meg a rendőrök kiérkezését!