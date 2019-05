Ellopta és eladta az ékszereket a vádlott

Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat egy 43 éves eperjeskei, de jelenleg Szekszárdon élő férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség. A vádlott alkalmi munka gyanánt egy barátjával rendszeresen vállalt költöztetést, nehezebb bútorok pakolását. Egy szekszárdi férfi lakásában dolgoztak 2017. február 22-én a dél­előtti óráktól kezdődően, ahol a sértett és családja költöztetésében, holmijaik elszállításában segédkeztek. A barátja és a sértett is a lakóház előtt tartózkodtak amikor a vádlott, egyedül maradva a lakásban, magához vett egy már összekészített sporttáskát amelyből a lépcsőházban kivette az ékszeres dobozt és azt zsebre vágta. Az ékszerdobozban egy pár arany fülbevaló, egy arany jegygyűrű, egy rozé­arany kísérőgyűrű és még egy aranygyűrű volt, melyek értéke, és így a bűncselekménnyel okozott kár összesen 350 ezer forint volt.

Ezt követően a vádlott a lopott ékszereket a szekszárdi tartózkodási helyére vitte, majd egy hirdetési újságban talált telefonszámon felvette a kapcsolatot egy régiségek adásvételével foglalkozó férfival, aki még aznap délután 40 ezer forintért meg is vette a felkínált ékszereket. Utóbbi férfival szemben az eljárást időközben elkülönítették és az már be is fejeződött.

A vádlott a büntetőeljárás ideje alatt részletekben megkezdte visszafizetni a sértettnek az okozott kárt. A bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottal szemben az ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben, közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál, egyben indítványt tett a sértett kártérítési igényének elbírálására is, tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.