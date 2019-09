Hitelt ígért jó pénzért a csaló, volt aki milliókat utalt neki

Nyolcrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy 39 éves bátyai férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség.

A vádlott büntetett előéletű, korábban is csalások miatt ítélték el, illetve egy másik ügyben jelenleg is börtönbüntetését tölti. A férfi az elkövetés időszakában nem rendelkezett a pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító semmiféle engedéllyel. Ennek ellenére, magát interneten is hirdetve, 2016 júliusától 2017 júniusáig álneveken jogtalan haszonszerzés érdekében hitelközvetítést ígért. Ezen túl, cégekre is hivatkozva, hitelügyintézés ürügyén magánszemélyeket és gazdálkodókat vett rá különféle pénzösszegek kifizetésére. A pénzt nem a megígért módon használta fel, és egy kivétellel nem is térítette vissza, ugyanis azt felélte, elköltötte.

A vádlott a sértettektől 230 ezer és közel 3 millió forint közötti összegeket csalt ki, magát pénzügyi szakembernek kiadva. Egy bátaszéki sértettnek például azt ígérte, hogy 300 ezer forint ellenében segít tehermentesíteni az ingatlanát, pedig arra nem volt reális lehetősége, és az nem is állt szándékában. Egy egri sértettnek 1,5 milliárd forint értékű eurót ígért azt állítva, hogy a pénz német befektetőktől származik. A „hitelközvetítésért” kitalált jogcímeken 2 970 000 forintot kért a sértettől, aki a pénzt a vádlott által megadott bankszámlára be is fizette. Ez a sértett is bejelentette kártérítési igényét. A vádlott a többi károsultat is hasonló módszerrel csapta be. Egy esetben a bűncselekmény azért maradt kísérleti szakban, mert a sértett a kért pénzt végül mégsem utalta át a vádlott számlájára.

A különös visszaeső vádlottal szemben az ügyészség a Szekszárdi Járásbíróságnál börtön fokozatú szabadságvesztés, valamint pénzbüntetés kiszabását és a férfi eltiltását szorgalmazza a közügyek gyakorlásától. Az ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság bírálja el a sértettek kártérítési igényeit, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.