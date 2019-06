Ismét változatos programokkal várták a diákokat megyénk rendőrei

A Tolna megyei és a Somogy megyei rendőrök, valamint a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület képviselői közösen szervezett programokkal várták az Erzsébet-táborban nyaraló diákokat – tette közzé a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK).

A Zánkai Erzsébet-tábor második hetében, tegnap ismét Hősök Napja volt. A Balaton partján a rendőrség, a Magyar Honvédség, a Terror-elhárítási Központ, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, a katasztrófavédelem, a vízi mentők, az íjászok és a küzdősportok képviselői várták a tábor lakóit. A programon ezúttal is több mint kétezren vettek részt.

A rendőrség részéről a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűn- és baleset-megelőzési szakemberei számos programmal készültek a gyerekeknek. Ezen a héten a rendőrökhöz csatlakoztak a „Kapcsolj” közlekedésbiztonsági baleset-megelőzési programsorozatot az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottságával közösen megálmodó Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) tagjai is.

A gyerekeket a két szomszédos megye rendőrei kirakóval, kitűző-készítővel, kerékpáros akadálypályával is várták. Aki akarta tenyérlenyomatot készíthetett magának, melyben a bűnmegelőzési szakember is segítségére volt. A táborozók az internethasználattal és annak veszélyeivel kapcsolatos tesztet is kitölthettek. Lehetőségük volt a részegséget szimuláló szemüveg kipróbálására is. A gyerekek egy rövid akadálypályán és célba dobó játékkal próbálhatták ki azt, hogy mi módon változhatnak meg érzékeink az alkohol és a drog hatására.

AZ RSOE képviselői közlekedésbiztonsággal kapcsolatos virtuális játékokkal várták az érdeklődőket. Az egyesület „Kapcsolj” elnevezésű programjának a legfontosabb négy eleme a

KAPCSOLD BE! Beszálláskor azonnal kapcsold be a biztonsági övet!

KAPCSOLD FEL! A látni és látszani elvnek megfelelően kapcsold fel a világítást!

KAPCSOLD ÁT! A telefonodat kapcsold át kihangosítóra, ha vezetsz!

KAPCSOLJ VISSZA! Amennyiben túllépted a megengedett sebességet, azonnal kapcsolj vissza!

Azok a gyerekek, akik részt vettek a rendőrség által kínált programokon ajándékokat – fényvisszaverős karkötőt, matricát, láthatósági mellényt, kitűzőt és számos tájékoztató füzetet – kaptak.