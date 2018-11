Kiszimatolták a drogot, követték a nyomot

Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal szervezte meg a Szolgálati kutyák összevont képzését a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett sajtószóvivő.

Az eseményen a megyei rendőr-főkapitányság, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve más társszervek, így a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás szakemberei vettek részt.

Szolgálati kutyák összevont képzése Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal szervezte meg a Szolgálati kutyák összevont képzését a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Közzétette: TEOL.hu – 2018. november 13., kedd

A képzés – amelyről a tervek szerint oktatóvideó is készül – Sötétvölgyben kezdődött a nyomkövetési feladatok megoldásával. A remek időben négy eb iramodott vezetőjével a korábban elhelyezett nyomok után és mindannyian sikerrel vették az „akadályokat”. A program aztán a főkapitányság szekszárdi, Tartsay utcai telephelyén folytatódott, ahol két kábítószerkereső kutya teljesítette feladatát. Zsófi és Zizi is jól végezte a munkáját, megtalálták a raktárhelyiségekben különféle helyen elrejtett kábítószereket, mit sem törődve a környezet zavaró tényezőivel. Ezt követően ugyancsak drogkeresési feladatnak tettek eleget, de már járműben kellett felkutatniuk az elrejtett anyagot. Délután került sor a képzés utolsó részére, az őrző-védő feladatok végrehajtására. Itt a kutyáknak például eljátszott igazoltatás során kereket oldó embert kellett elkapniuk, úgy is hogy füstgránát, vagy éppen fegyverropogás zavarta őket a munkavégzésben.

Tolna megyében egyébként 11 rendőrkutya teljesít szolgálatot, valamint egy képzése folyamatban van. Közöttük vannak nyomkövető, kábítószer-kereső, általános és járőr ebek is.

Horváth László, rendőr alezredes meglátása szerint mindenképpen folytatni kell ezt a kezdeményezést. – Az egész napot látva, mind a nyomkövetés, mind a kábítószer-keresés, mind az őrző-védő feladatokat tekintetve, lesz haszna a képzésnek – mondta a megyei bűnügyi technikai osztály vezetője. A kutyáknak jó, hogy idegen szagokat kell felvenniük, idegen helyen dolgoznak, ugyanakkor a kutyavezetők is meg tudják beszélni tapasztalataikat, hogy kinek mit kell fejlesztenie.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS