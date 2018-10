Még semmi biztosat nem tudni a halálesetekről

Közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség a tragikus esetet, mert emberölés gyanúja nem merült fel.

Mint már beszámoltunk róla, az ismert közösségi oldalon terjedt el a hír, miszerint a Major utcában egy épületből három holttestet hoztak ki csütörtökön este a hivatásos tűzoltók. Mint megtudtuk, egy hetven-, egy hatvan- és egy ötvenéves férfi veszítette életét pálinkafőzés közben. Tegnap éppen dolgozott egy tévéstáb a helyszínen, ők hívták oda Balogh Lászlót, a Szőlő-Szem Civil Bűnmegelőzési Egyesület tanyabizalmiját. Mint elmondta, az a feladata, hogy a kint élő emberekkel rendszeresen tartsa a kapcsolatot a Bor utcától a decsi hegyig terjedő területen. Mind a három elhunytat személyes ismerte, átlagban hetente beszélt velük.

A három férfi jó kapcsolatban volt egymással, összejártak, és kölcsönösen segítettek egymásnak a szőlőmunkákban. Balogh László arról semmit nem tud, hogy mi történhetett. Meg van döbbenve, és nagyon sajnálja az elhunytakat, mondta, majd hozzátette, hogy mindhárman rendes, dolgos emberek voltak.

A rendőrség nem mond, mert nem mondhat semmit, ugyanis bűncselekményre utaló jel eddig nem merült fel az eset kapcsán. Közigazgatási eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják az ügy körülményeit, éppen olyan alapossággal, mintha bűncselekmény történt volna. Jelenleg még valóban semmit nem tudni a történtek részleteiről még azt sem, hogy egyáltalán mikor következett be a három férfi halála. Olyasmit is hallani, hogy egy asztal körül ülve lettek rosszul. Kroneraff János szerdán délelőtt fél tízkor látott az autójából két férfit menni a szóban forgó tanyához. Ő is megerősítette, hogy Károly, Gábor és András is sok mindenhez értett és mindenkinek szívesen segített. A tragédia lehetséges okaként szóba került az, hogy úgynevezett rézeleje párlatot ittak az elhunytak.

Mi az a rézeleje?

Az úgynevezett rézeleje a pálilnakafőzés során először megjelenő párlat fogyasztásra alkalmatlan, mérgező metil-alkoholt tartalmaz. A metanollal, vagyis a metil-alkohollal kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, hogy komoly egészségkárosodást okozhat. Míg az etil-alkohol a szervezetben történő lebomlása során acetaldehid keletkezik, amely rosszullétet, fejfájást okozhat, a metanolt a szervezetünk formaldehiddé alakítja, ez utóbbi pedig olyan méreg, amely a megengedett egészségügyi érték felett vakságot vagy akár halált is okozhat.