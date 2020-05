Nem mehet volt párja közelébe

Négy hónappal meghosszabbította a bíróság az élettársát bántalmazó férfi távoltartási végzését, amelynek időtartama a sértett, vagy az ügyész indítványára további négy hónappal meghosszabbítható.

Négyhavi távoltartást rendelt el egy férfi ellen a Szekszárdi Járásbíróság az ügyészség indítványának helyt adva. A rendőrség kapcsolati erőszak megalapozott gyanúja miatt indította a büntetőeljárást. A férfinak el kell hagynia a sértett tulajdonában álló lakást személyes holmijaival együtt, ugyanis ezt követően az ingatlanba nem léphet be, onnan semmit nem vihet el. Továbbá 50 méternél közelebb nem mehet a sértett lakásához, munkahelyéhez és közös gyermekükhöz.

Tartózkodnia kell attól is, hogy közvetlenül, vagy közvetve bármilyen módon érintkezésbe próbáljon lépni velük, beleértve a telefont, e-mailt, közösségi oldalakat is. A bíróság felhívta a gyanúsított figyelmét arra, ha megszegi a távoltartás szabályait, akkor az ügyész akár egymillió forintig terjedő rendbírságot szabhat ki vele szemben, illetve letartóztatása is elrendelhető. A távoltartást a sértett, vagy az ügyészség kezdeményezésére további négy hónappal meg lehet hosszabbítani.

A gyanúsított tíz éve él élettársi kapcsolatban a sértettel, egy közös gyermekük van. Az asszony azért tett feljelentést, mert az utóbbi években a vádlott részegen bántalmazta, majd ezek a verések rendszeressé váltak. Idén tavasszal egy alkalommal úgy megverte élettársát, hogy az asszonynak nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Gyermekük minden alakommal szemtanúja volt az eseményeknek, ezért a történtek alkalmasak lehetnek kiskorú veszélyeztetésének a megállapítására is.

A bíróság egyebek közt azzal indokolta a távoltartás fenntartását, hogy a férfi volt már büntetve, az emberölésért kiszabott büntetést letöltötte, 10 éve szabadult. Ugyanakkor csak távoltartással akadályozható meg, hogy a férfi a családját zaklassa. Fennáll annak a veszélye is, hogy élettársát ismét bántalmazná, vagy megpróbálná rábírni a tanúkat, illetve első sorban a sértettet feljelentése, vallomása megváltoztatására.