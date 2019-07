Nem tudta, nem is akarta ígéreteit teljesíteni

Csalás vétségének elkövetése miatt tíz hónap börtönbüntetése ítélt a Szekszárdi Járásbíróság egy 53 éves nőt, és egy évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

Meg kell fizetnie 126 ezer forint kártérítést is. A vádlott éppen dolgozhatna is, és meg is élne belőle, hiszen egyetemi végzettsége van. Háromszorosan büntetett előéletű, elítélték már csalás, befolyással üzérkedés, több magánokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt is. Ezen felül korábbi büntetések miatt hátrányos jogkövetkezmények alatt áll. Az ítélet nem jogerős, az ügyész a büntetés súlyosításáért, a vádlott felmentésért, illetve a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A vádlott legutóbbi büntetéséből 2017 februárjában szabadult. Ezt követően a lányával élt, egy Tolna megyei településen. 2017 augusztus végén beszédbe elegyedett egy helyi férfival, akitől azt tudakolta, van-e eladó ház a faluban. Pár nappal később azt mondta neki, hogy olcsón tud szerezni tűzifát. A sértett nyomban át is adta a vádlottnak a kialkudott 126 ezer forintot, majd két nappal később a nő még több tűzifát ígért, s kapott újabb 35 ezer forintot. A vádlott annak ellenére vette át az összesen 161 ezer forintot, hogy tisztában volt vele, nem tud kedvezményes áron fát szerezni, esze ágában volt tehát a megállapodást teljesíteni.

A sértett egy idő után érdeklődni kezdett, mikor is érkezik a tűzifa. A vádlott mindenféle kitalált okokkal magyarázta a késedelmet. Hol azt mondta, hogy rossz az idő, hol azt, hogy túlterhelt az erdészet, vagy éppen a fuvaros. Végül azt állította, ellopták a fát, és megígérte, hogy visszaadja a pénzt. Aztán azt mondta, a lánya örökségéből fizet, majd pedig azt, hogy az elmaradt munkabérét előbb-utóbb megkapja a felszámolótól. Végül megígérte, azonnal törleszt, amint a kezében lesz a magántanári fizetése.

A légből kapott állítások a bíróságon folytatódtak. Kiderült például, hogy sosem dolgozott az általa megnevezett cégeknél, nem voltak magántanítványai. Amúgy nem is pedagógus.