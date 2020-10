A Baka iskola felújítása a járványhelyzet miatt a jövő évre csúszhat át

A szociális tűzifa kiszállításával kapcsolatos problémákról és a Baka iskola felújításának a járvány miatti esetleges csúsztatásáról is beszélt Ács Rezső. Szekszárd polgármestere hétértékelőt tartott.

Nem képes mindenhova eljutni a darus autó, például a szurdikokba, holott a szociális tűzifát igénylők jelentős része külterületen él. Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármestere hétértékelőjén elmondta, korábban mázsában határozták meg azt, hogy a rászorulóknak mennyi tüzelő jár, ám most a többségi frakció döntése értelmében kalodában szállíttatja a város, már ahova tudja. Ráadásul a korábbi éveknél többet fizet a szociális tűzifáért az önkormányzat, amelyet attól a vállalkozástól szerez be, szintén az Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakció választása alapján, amely a Baka iskola felújítását is végzi majd. Erről a beruházásról is új információkkal szolgált a városvezető.

A szekszárdi intézmény épületének korszerűsítéséről még 2016-ban döntött az akkori képviselő testület, hosszú adminisztrációs folyamat után 2019-ben ott tartott a város, hogy kiírhatta a kivitelezésre a közbeszerzést. Csakhogy a TOP forrásból származó nettó ötszázmillió forint kevésnek bizonyult, csak drágább ajánlat érkezett. Ezt követően a miniszterelnökséghez fordult az önkormányzat, és támogatásával jelenleg bruttó nyolcszázmillió forint áll rendelkezésre. A kivitelezőt az ÉSZ tagokból álló gazdasági bizottság kiválasztotta, ám a járvány, akárcsak tavasszal, ismét lassíthatja a folyamatot, hiszen a szeptember 18-i kormányrendelet szigorúan megszabja, kik léphetnek be az iskolába. – Nem vagyok nyugodt, hiszen hatszáz gyerekről, ezzel együtt hatszáz családról van szó – fogalmazott a polgármester, aki ismertette, hogy a felújítás ideje alatt több osztályt kellene egy terembe összezsúfolni, nem mellesleg az épületnek egy bejárata van, ezen közlekednének a munkások is. Ács Rezső ezért úgy döntött, szakhatósági véleményt kér. Ennek alapján el lehetne csúsztatni a korszerűsítést a jövő évre úgy, hogy a munka dandárját a nyári szünetben végezze el a kivitelező, a befejezés határideje pedig 2021 októbere lenne. Addigra talán a vírushelyzet is rendeződik. Ács Rezső hangsúlyozta, a beruházásra szánt pénz nem vész el.

Egészen máshogy áll a helyzet a Zöld Város projekttel. A polgármester attól tart, az ÉSZ addig húzza az időt, hogy az 1,2 milliárd forinttól ugyanúgy elesik a város, mint az orvosi rendelő építésére szánt összegtől. Az egy fős többség újabb lakossági fórumot szeretne a parkolóház építéséről, ám ezt a mai napig nem szervezte meg. Az idő fogy, a városvezető szerint a huszonötödik órában vagyunk, hiszen a projektet a jövő év augusztusának végéig be kellene fejezni. Ács Rezső szerint érthetetlen, miért nem szeretné az ÉSZ, hogy a zöldfelület növekedjen a megyeszékhely központjában.

A polgármester szintén értetlenül áll azelőtt, hogy Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetőjének egy facebook posztjához érkezett durva kommentektől miért nem határolódik el. Az egyik hozzászóló ugyanis azt írta Ács Rezsőről, hogy „akkor haljon meg, de minél előbb”. Erre egy másik kommentelő csak azt írta: „amen”. Megkerestük Bomba Gábort aki elmondta, rendszeresen törlik a sértő kommenteket, ebben az esetben is ez történt. Azért nem határolódott el a kijelentéstől, mert azzal, hogy törölte a hozzászólást, egyúttal kifejezte azt, hogy nem ért vele egyet.

– Sajnos a vírus már közöttünk van, egyik képviselőtársunk, Illés Tamás is megfertőződött – közölte Ács Rezső. A polgármester hozzátette, ebben az esetben az a gond, hogy a képviselő az ő és családtagjai pozitív tesztelése előtt bejárt a hivatalba. Ezért a jövő héttől minden képviselőnek nyilatkozatot kell tennie. Ebből kiderül majd, hogy a képviselők voltak-e külföldön az utóbbi napokban vagy, hogy van-e olyan családtagjuk, aki elkapta a vírust. A polgármester azt kéri képviselőtársaitól, hogy felelősségteljesen járjanak el, hiszen sok emberrel találkoznak, és nagyon fontos, hogy megmaradjon a polgármesteri hivatal működőképessége.

Felhívtuk Illés Tamást, aki elmondta, utoljára szeptember 28-án járt a hivatalban, október 9-én tesztelték, de ekkor már egy hete karanténban volt. Nincs tünete, és ha minden jól megy, jövő hét elejétől ismét munkába állhat, ezt a jogát pedig, miután erre országos szabályozás vonatkozik, senki sem csorbíthatja.