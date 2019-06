A diákok készítette filmeket is vetítettek

Tehetségnapot tartottak nemrégiben az I. Béla Gimnáziumban. Csizmazia Ferencné pedagógus elmondta, hogy a Tehetségek a művészetek ölelésében című program során a diákoknak a meghívott vendégek – Kis Pál István író, költő, Adorjáni Endre szobrász, Csötönyi László rádiós műsorvezető és Kutny Gábor televíziós riporter – tartottak előadást, és engedtek betekintést munkájukba. Emellett Főglein Liza Kató és Csizmazia Dóra, a Csizmazia Alapítvány mentoráltjai is meséltek pályájuk alakulásáról, a nehézségekről, a kudarcokról és a sikerekről is.

A programban műhelybeszélgetés is szerepelt, amely az egymástól való tanulást és a jövőbeni tehetségsegítő munka javítását szolgálta, illetve lehetőséget teremtett a tapasztalatok megosztására és a tanulságok levonására is. Zárásként levetítették azokat a kisfilmeket, amelyeket a diákok készítettek. Az alkotás során fejlődött a fiatalok kritikai gondolkodása, és a komplex személyiség-, készség- és képességfejlesztéshez is hozzájárult a feladat – tette hozzá a pedagógus.