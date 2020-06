A járványveszély közepette is segít az év önkéntese

Janó Attiláné, az Év Tolna Megyei Önkéntese cím első birtokosa a járványveszély alatt is önzetlenül segít a bajba jutottakon.

– Vannak olyan családok, akikkel már korábban is kapcsolatban voltam, őket továbbra is segítem, például a gyermekeik tanulásában. Sőt, újabb családdal is kapcsolatba kerültem, akiket szintén segítek, a házimunkától kezdve a gyermek iskolai feladataiban egyaránt. Bátran keresnek szülők, akiknek egy-egy témában „beszélgetnem” kell a gyermekeikkel.

Messengeren ezt nagyon jól meg tudjuk oldani. Ilyenkor még énekelnek is nekem a gyerekek, megmutatják a háziállataikat, a kedvenc helyeiket a kertben, szobában. Más oldalukról is megismerem, és jobban megértem őket – mondta lapunknak Janó Attiláné.