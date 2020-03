A jövő fontos, ezért tesznek félre, akik megtehetik

Pataki Józsefné

– Nincs megtakarításom, de hogy is lenne, hiszen közmunkából, közmunkás bérből élek. Sajnos sokszor arra is rá vagyok szorulva, hogy kölcsönkérjek, de azt mindig igyekszem időben megadni, aztán megint kérek és így tovább. Albérletben lakom, így nagy a kiadásom, a téli hónapokban már az is öröm, ha kisebb elmaradással megúszom a szezont. Ha lenne pénzem, lakást vennék.