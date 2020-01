A megyeszékhely két intézménye jeles napon kapott rangos elismerést

A magyar kultúra napja alkalmából két szekszárdi intézmény is rangos elismerésben részesült szerdán a fővárosban. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott díszünnepségen a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. munkáját Közművelődési Minőség Díjjal, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár tevékenységét Minősített Könyvtár címmel honorálta az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Tavaly év elején Minősített Közművelődési Intézmény címet kapott a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Zsikó Zoltán igazgató már akkor azt tervezte, hogy a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. mint üzemeltető, pályázik az ebben a kategóriában létező legmagasabb elismerésre, a Közművelődési Minőség Díjra.

– Az álom valóra vált, ez a díj örök érvényű, senki nem veheti el tőlünk – fogalmazott lapunknak Zsikó Zoltán az elismerés átvétele előtt. – Jó érzés tudni, hogy a díj összességében jellemzi munkánkat és működésünket. Nem kevés energiát fordítottunk arra, hogy maradéktalanul végrehajtsuk a szükséges szakmai feladatokat.

A rendezvények száma az elmúlt időszakban évről évre gyarapodott, tavaly több mint 4400 esemény várta a közönséget az intézményben. Ezzel párhuzamosan a múlt esztendő a pályázati lehetőségek kihasználásában is kiemelkedő eredményt hozott. Az igazgató azt is hangsúlyozta: az önmagában is értékes cím rangját tovább növeli, hogy évente csak egy intézménynek adható.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár tevékenységét immár a Minősített Könyvtár cím is fémjelzi. Liebhauser János igazgató elmondásából ugyancsak kiviláglott, hogy a szóban forgó elismerést nem adják könnyen. Ehhez egységes, szakmai rendszerbe foglalt feltételek maradéktalan megvalósítására van szükség.

– Büszkék vagyunk a díjra, ami arra is kötelez bennünket, hogy folytassuk a megkezdett utat – jelentette ki az igazgató. – Ugyanakkor érezzük a felelősség súlyát is, hiszen ez az elkötelezettség bármikor joggal kérhető számon rajtunk. Mindent összegezve, öröm számunkra, hogy ezt a minősítést vihetjük magunkkal a majdan megvalósuló Tudásközpontba.

Cél és igazolás

Ács Rezső, a vele készített beszélgetéskor mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a kulturális központ, valamint a könyvtár nemcsak szekszárdi székhelyű, hanem helyi önkormányzati fenntartású intézmény. Ez a tény újabb többlettel járul hozzá ahhoz az örömhöz és büszkeséghez, ami a polgármestert is eltölti.

– A tények magukért beszélnek, a két elismerés ismételten azt igazolja, hogy a munka mindkét helyszínen magas színvonalú – hangsúlyozta Ács Rezső. – Polgármesterként annak idején azt is célul tűztem ki – s erre ma is és a jövőben is elkötelezetten törekszem – , hogy Szekszárd neve a magas szakmai színvonallal és minőséggel legyen egyenértékű. A két díj egyrészt visszaigazolást jelent, másrészt további, hatékony szakmai munkára ösztönöz bennünket. A könyvtárral kapcsolatban azt is hadd mondjam el, hogy az új helyre, azaz a Tudásközpontra a forrás rendelkezésre áll. Ez a megépítésre váró létesítmény nemcsak a megyeszékhely új színfoltja lesz, de a lehetőségek további tárházát is megnyitja számunkra.

Pályázatok, feltételek, értékelések és eredmények

A Közművelődési Minőség Díj azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A Díjat pályázat útján nyerhetik el a közművelődési intézmények. A Díjat évente egy közművelődési intézmény nyerheti el. A Díjra azok az intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek a Minősített Közművelődési Intézmény Címmel.

A Minősített könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatok lebonyolítását a Könyvtári Intézet végzi. A cél az, hogy a szervezetfejlesztés útjára lépve minél több intézmény legyen képes a könyvtárhasználók minőségi megszólítására, egyenletes, magas színvonalú ellátására. A könyvtárak számára segítséget jelent a rendelkezésükre álló adottságaik kibontakoztatásában az a szervezetfejlesztési keret, amit az úgynevezett TQM és a CAF alapú önértékelési rendszer, a KMÉR – Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési rendszere – biztosít.

Borítóképünkön: A művelődési központ saját programjai mellett sok más rendezvénynek ad otthont.