A Sportok Házáról is döntöttek

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Az idei év utolsó képviselő-testületi ülését tartották nemrégiben Tamásiban, a Városháza dísztermében. A napirendi javaslatok megvitatása előtt a képviselők elbúcsúztak dr. Bognár Szilveszter rendőrkapitánytól, aki január elsejétől a dombóvári főkapitányi tisztséget tölti be.

Mint arról Porga Ferenc polgármester tájékoztatott, a leglényegesebb döntések a Sportok Háza elnevezésű sportközpont kapcsán születtek.

– A hét elején megtörtént az épület műszaki átadása. A téli időszakban, a takarítás, a bútorozás és az eszközbeszerzés lezárását követően, a tervek szerint, márciusban nyitjuk meg a sportközpontot – mondta lapunknak. A Sportok Házát, mint ismert, a volt Kenyérgyár területén alakították ki, és olyan sportágaknak ad majd helyet, amelyeknek eddig nem volt állandó otthonuk. Ezek az aikido és a súlyemelés. A körülbelül ezerhétszáz négyzetméteres, egyszintes épület két részből áll. Az adottságai lehetőséget biztosítanak játszóház kialakítására is.

Ahogy azt Porga Ferenc polgármester elmondta, a testület arról is döntött, hogy január elsejétől a Sportok Háza élére létesítményfelelőst neveznek ki. Feladata lesz a megállapodások megkötése az egyesületekkel, szervezetekkel, valamint a takarítók, karbantartók, gondnok munkájának irányítása. – Bízunk benne, hogy a nyitást követően sokan használják majd a létesítményt, amelynek a környezetét is kialakítottuk, felújítottuk a járdákat, parkolóhelyeket építettünk. Akár százötvenen is tudnak majd egyszerre sportolni – mondta.

A testületi ülésen a Sport­ügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodást is megvitatták. Azt korábban az egyik önkormányzati cég végezte, de a jövő évtől a Tamási Szabadidő és Sportegyesülethez kerül.