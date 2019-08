A szekszárdi lelkipásztor Vásárosdombóra került

Augusztus 1-től új szolgálati helyre került a szekszárdi plébánia segédlelkésze, v. Kovács Ferenc. A váltás kapcsán beszél, várakozásairól, reményeiről.

Szülei szeretetre, becsületre, együttérzésre nevelték, de hitre nem. Mégis pap lett. Érdekes a szekszárdi katolikus lelkipásztor, v. Kovács Ferenc indulása, indíttatása. (A neve előtti v. rövidítés a vitézi címet jelöli. Szegeden avatták a vitézi rend tagjává, 2009-ben.) Annak kapcsán beszélgettünk vele, hogy augusztus 1-től áthelyezik. A 43 éves segédlelkész új szolgálat helye Vásárosdombó lesz.

Siklóson született, Beremenden nőtt fel, és gimnazista koráig nem volt köszönő viszonyban sem a hittel. Akkor egy súlyos betegség támadta meg, s megfogadta, hogy ha le tud érettségizni, keresni fogja a kapcsolatot az egyházzal. Egy idős rokon példája, imádságos élete adta ehhez a lökést. Sikerült a vizsga, helyrebillent az egészség, és a helyi plébánia törzsvendégévé vált a hitkereső fiatalember. Személyes beszélgetéseket folytattak vele, sokat olvasott, és konkrét istenélményt is megtapasztalhatott az 1995-ös máriagyűdi ifjúsági találkozón.

– Mentem a lépcsőn fel, a templomba – meséli –, ahonnan dicsőítő zene hallatszott ki. Beléptem, és megéreztem, hogy az Isten végtelenül szeret engem. Arra hív, hogy emberekkel foglalkozzak. A pécsi málomi közösség felkarolt, a katonaságnál pedig a tábori lelkészi szolgálatot láttam el.

Elvégezte a Pécsi Hittudományi Főiskolát, megszerezte a teológus diplomát. Diakónussá 2002-ben, pappá 2003-ban szentelték. Hivatása gyakorlását Mohácson kezdte, aztán Bonyhádra, Bikalra, Döbröközre, Nagynyárádra, Beremendre helyezte a püspök, mielőtt tavaly márciusban Szekszárdra került.

– Aggódtam, hogy túl nagy és rideg lesz nekem ez a hely – mondja –, de meleg szeretettel fogadtak a hívek. Szekszárdon, megimádkozott hagyományokra épülő, azokhoz ragaszkodó, de szükség esetén megújulásra is képes, szép világ várt. Abban a pélbániaépületben tölthettem napjaimat 17 hónapon keresztül, ahol Wosinsky Mór, Mayer Mihály és Farkas Béla is élt. Nehéz lesz itt hagyni a közösségeket, a hittanosokat, a felnőtt megtérőket, a kórházlelkészi munkát. Igaz, hogy Vásárosdombón is hasonló feladat vár rám: kilenc kistelepülés, két idősotthon és a dombóvári kórház lelkipásztori ellátása. Meg kell ismernem a helyet, a helyzetet, munkálkodik bennem az új iránti kíváncsiság.

Bízik abban Kovács atya, hogy ott is sikerül hívő közösségeket építeni, működtetni. De a papnak magányra, illetve csak Istennel töltött időre is szüksége van. Mert elsősorban abból töltekezik.

– Tanító is vagyok és tanítvány is – hangsúlyozza. A pap Isten tanítványa, ugyanakkor segít az embereknek az istenkapcsolat megtalálásában, ápolásában, helyreállításában. S közben a papnak is mélyül az istenkapcsolata, istenszeretete. De istenkapcsolatot „adni” nem tudunk. Ahhoz mindennapi, személyes nekibuzdulás szükséges. És az eredmény látszani fog. A jelmondatom is ezt tükrözi, ami egy Szent Ágoston-idézet: „Szeress és mondd el az életeddel!”

A zene is segíti a leendő vásárosdombói lelkészt a kapcsolatteremtésben. Hangszere a trombita, a bólyi Gráf Ádám tanítványa volt. Kedvence a jazz, de ahhoz még nem érzi magát elég felkészültnek. Kevés szabadidejében klasszikus műveket és egyházzenét játszik.