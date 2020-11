A színpadról átmenetileg online térbe költözik a kultúra

Zárva maradnak egy hónapig a művelődési házak, könyvtárak a nagyközönség előtt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az intézmények munkatársai szabadságolnák magukat.

Közleményben adott tájékoztatás a november 11-től életbe lépett változtatásokról Mácsik Henrietta Gabriella, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A kft. épületei, a Babits Mihály Kulturális Központ, a Placc – Ifjúsági Közösségi Tér és a Művészetek háza terei november 11. és december 11. között nem látogathatók. Az erre az időszakra meghirdetett rendezvényeket, például színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket nem tartják meg. A jegyek visszaváltása egyelőre nem megoldható. Arról is tájékoztatott az ügyvezető igazgató, hogy kapcsolatban állnak a színházak, produkciós irodák képviselőivel, hogy mielőbb sor kerülhessen az új időpontok kitűzésére, amelyekre a korábban megvásárolt jegyek természetesen érvényesek lesznek. A művelődési központ munkatársai most azon dolgoznak, hogy élettel töltsék meg az intézmény felületeit. Több olyan produkcióval készülnek, amelyek az online térben lesznek hozzáférhetőek. Emellett felajánlották segítségüket a mentőállomásnak, és ház körüli területet is rendben tartják.

– A Wosinsky Mór Megyei Múzeum november 11-től nem fogad látogatókat – nyilatkozta az igazgató, Ódor János. – Kiállítóhelyeinket (a múzeum főépületét, a Vármegyeház-kiállításokat, a Babits Emlékházat és az Irodalom Házát) szerdától bezártuk. Az év végéig tervezett programjainkat lemondtuk. A járványügyi előírások figyelembevételével a szakmai tevékenység épületeinkben azonban tovább folyik, hiszen a muzeológiai feladatok továbbra is jelentős munkát adnak. A frontszemélyzet tagjait, a teremőröket és a pénztárosokat más munkarendbe és munkakörbe (adatbázis-feltöltésre, digitalizálásra, régészeti leletanyag mosására) helyeztük át. Otthoni munkavégzést egyelőre nem vezettünk be. A különböző gyűjtemények revíziói mellett régészeink ásatásokat végeznek Dunaszentgyörgy térségében, a tervezett új paksi Duna-hídhoz vezető út nyomvonalán. A közalkalmazotti jogviszony november elsején bekövetkezett megszűnése miatt nagyon sok változtatást kell eszközölnünk, például a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) átírása mellett zajlik az új munkaköri leírások készítése, valamint év végéhez közeledve megindult a jövő évi költségvetési tervezése is. Honlapunkra és közösségi oldalunkra új online tartalmak előkészítését kezdtük meg.

A Tamási Művelődési Központ hivatalos közösségi oldalán jelentette be: ismét elcsendesedik a művelődési központ és a rendvezvénytér, valamint hogy nekik talán még inkább hiányoznak a nagy, közös, városi szintű találkozásaik, a jókedvű, felhőtlen programok, nagyszabású rendezvények. Mint tájékoztattak, a jelenlegi helyzetben azonban a szó szoros értelmében emberéletek múlnak azon, hogy korlátozzák a közösségi együttléteket, ez mindannyiunk felelőssége. Mindenki a maga helyén, területén, munkájában, közösségében kell, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a járvány terjedésének veszélyét a lehető legkisebbre csökkentse. A tavaszi hónapokhoz hasonlóan folyamatosan tartják majd a kapcsolatot többek közt a honlapjukon, és számos új, maguk által tervezett játékkal, felhívással, virtuális programmal várnak mindenkit. A tamási Könnyü László Könyvtár az elérhetőségein továbbra is várja a könyvigényeket.