Apránként növekszik az igazolt fertőzöttek száma Tolnában

Április eleje óta lehet megyei bontásban nyomon követni az igazolt fertőzöttek számát a koronavirus.gov.hu kormányzati portálon. Vasárnap reggel is frissültek a hivatalos adatok, Tolnában pedig ötvenkét új esetet derítettek fel az elmúlt huszonnégy órában, így a tegnapi 2297-ről 2349-re módosult a járvány kezdete óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. Bár novemberben két kiugrónak számító adatot is feljegyezhettük, továbbra is úgy tűnik, hogy megyénkben lassan terjed a járvány. Főleg, ha országos viszonylatban vizsgáljuk a számokat: Tolna megye az egyetlen, ahol még mindig jócskán háromezer alatti az összes eset. A második legkevesebb eset Somogyban ismert (3385), a harmadik Nógrádban pedig már négyezer felett jár a beazonosított vírushordozók száma.

Hazánkban 4320 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 174 618 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3800 főre emelkedett, 42 915-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 127 903 fő. Az aktív fertőzöttek 22%-a, az elhunytak 25 %-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. 7 278 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen a kormányzati közlés szerint.

