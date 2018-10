Dr. Dusa Gáspár minden eszközt megragad, amivel segíthet az embereken, boldogabbá teheti őket. Ezt az elhivatottságot ismerték el nemrégiben Közjóért kitüntetéssel, amelyet a Város Napján vehetett át.

– Az életem csupa szerelem. Hol ezt szerelem, hol azt szerelem – mondja dr. Dusa Gáspár, a Balassa kórház Traumatológiai Osztályának főorvosa. És valóban, a baleseti sebészet tulajdonképpen emberszerelés. A munkája pedig szerelem, hiszen sérült embereknek adhatja vissza a mozgás örömét. Különösen szívügye ez az idősek esetében.

Ha egy idős ember lefekszik, akkor meg is hal

Még az egyetemi évei alatt azt tanulta, ha egy idős ember lefekszik, akkor meg is hal. Ennek az az oka, hogy ők gyakran egyéb szervi problémával is küzdenek. A cél esetükben tehát az, hogy mielőbbi ellátást kapjanak, és minél gyorsabban elhagyhassák az ágyat. Szerencsére ebben ma már a korszerű technológia is a segítségére van. Egy combtörésnél már nincs szükség húsz–harminc centis vágásra, pusztán három kis metszésből elvégezhető a műtét. Másnap pedig már felállhat a páciens.

Humorral, kedves szóval is gyorsítható a gyógyulás



Az orvos munkája azonban itt nem ér véget. Dr. Dusa Gáspár azt vallja, némi humorral, kedves szóval is gyorsítható a gyógyulás. Ez különösen azoknál fontos, akiket nem várnak haza, nem érzik úgy, hogy még dolguk van. A felépülést a betegnek is akarnia kell, de idős korban kevesebb lehet a motiváció. A főorvos egyébként kifejezetten kedveli az idősek társaságát, mert mint mondja, sokat tanul tőlük. Nem tagadja, időnként bele is pirul egy-egy történetükbe. A legnagyobb jutalomnak pedig azt tekinti, amikor a betegei hónapok, évek múlva megállítják az utcán, és boldogan mutatják, hogy már nem fáj, és milyen jól működik a térd, a csípő, a váll.

Az egész osztály elhivatott munkájára szükség van



Dr. Dusa Gáspár szerint ilyen eredményeket egymaga nem lenne képes elérni, ehhez az egész osztály elhivatott munkájára van szükség. Úgy véli, a Város Napján átvett Közjóért kitüntetéssel a munkatársai munkáját is elismerték. Értékeli azt a szellemiséget, ami körülveszi, ezért amíg egészsége engedi dolgozni szeretne. Szakterületén ugyanis szerencsére nincs orvoshiány. Minden évben jönnek rezidensek, akik nyitottak, szorgalmasak. Egyikük a napokban például hajnali kettőig bent maradt, noha erre senki sem kötelezte. Dr. Dusa Gáspár pedig szívesen tanítja őket. Felügyelettel ugyan, de egyes műtétrészeket is átenged, hiszen ő maga is így kezdte. Pontosabban sebészeti műtősfiúként kezdte a pécsi négyszáz ágyas klinikán. Elsőre ugyanis nem vették fel az orvosi egyetemre. Ezekből az évekből azonban rengeteget tanult, amiből a mai napig profitál.

Igyekezett az egyetemi évei alatt mindent megismerni



Végül 1974-ben sikerrel járt. Az egyetemi évei alatt igyekezett nem pusztán a szakmájához szükséges tudást elsajátítani, hanem az ellátás teljes területét, például az ápolási munkát is megismerni. Alapvető célja; minél kevesebb szenvedés árán minél gyorsabb gyógyulást kínálni.

„Az orvosfeleségek élő emberek özvegyei”

A főorvos nem tagadja, ez a hivatás egész embert kíván. Nem tudna a munkájára koncentrálni, ha nem kapná meg a családjától – feleségétől, Erikától – a szükséges támogatást. Rengeteg türelemre és toleranciára van szükség. Ahogy dr. Dusa Gáspár fogalmaz, az orvosfeleségek élő emberek özvegyei. Nincs karácsony, húsvét, vagy hosszú hétvége. A gyermekei is ebben nőttek fel. Kicsit szomorkásan hozzáteszi, ez az egyetlen dolog, amin ha lehetne, változtatna. Vagyis igyekezne több időt tölteni a gyermekeivel. Már mind az öten felnőttek, és négyen egészségügyi pályát választottak. Ez kicsit vigasztalja, mert talán mégsem elhanyagolásként élték meg az apjuk hivatástudatát, hanem követendő mintaként.

A rendezvényeken gyakran előkerül a harmonikája



A főorvos elárulta, még a barátai is hozzá igazítják az életüket, a közös programokat. Dr. Dusa Gáspár ugyanis szívesen jár társaságba. Bár hivatását soha sem teheti le. Amint megtudják, mivel foglalkozik, számtalan kérdés záporozik felé, de szerinte ez így van jól. Szívesen segít, ad tanácsot. Akár a Szekszárdi Újvárosi Katolikus Társas Kör tagjainak is, hiszen ebben a szervezetben is aktívan szerepet vállal. A rendezvényeiken gyakran előkerül a harmonikája. Középiskolás korában szerette meg ezt a hangszert, mert könnyedén kiváló hangulat teremthető vele. Tulajdonképpen minden eszközt megragad, amivel másoknak örömet okozhat. Minden jó és nemes ügy mellé odaáll. Ilyen volt például a Kórházi és a Remete kápolna felújítása is.

Családi örökség a hivatástudat A főorvos öt gyermek édesapja. Thilo szintén orvos lett, Stefani egy idősotthont vezet. Gáspár betegápolással foglalkozik, Daniella gyógyszerész PhD-hallgató. András az egyetlen, aki nem az egészségügy, hanem a történelem iránt érdeklődik, jelenleg mesterképzésben vesz részt. Dr. Dusa Gáspár elárulta, ez sem áll távol tőle, hiszen a pályaválasztáskor az orvosi hivatás mellett a történelem-földrajz szakos pedagógusi pálya is vonzotta. Szülei szintén pedagógusok voltak, emellett aktív szerepet vállaltak a gyönki közéletben. A főorvos a saját közéleti szerepvállalására szülői örökségként tekint. A hivatás Dr. Dusa Gáspár az általános és a középiskolát Gyönkön végezte. Az orvosi egyetemet 1974-ben kezdte, és 1980-ban fejezte be. Ekkor került a szekszárdi kórházba, ahol ma is dolgozik. Sebészeti, baleseti sebészeti és ortopédiai szakvizsgát is tett. Jelenleg a Traumatológiai Osztály főorvosa.